Sakarya'da durdurulan tırda 8 milyon makaron ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan tırda 8 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında İstanbul istikametine seyreden şüpheli bir tır, otoyolun Bekirpaşa gişelerinde durduruldu. Tırda yapılan aramada 8 milyon gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.S.B. (27) hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.