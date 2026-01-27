Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da durdurulan tırda 8 milyon makaron ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan tırda 8 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 15:35 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:38
        Sakarya'da durdurulan tırda 8 milyon makaron ele geçirildi
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan tırda 8 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında İstanbul istikametine seyreden şüpheli bir tır, otoyolun Bekirpaşa gişelerinde durduruldu.


        Tırda yapılan aramada 8 milyon gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü M.S.B. (27) hakkında adli işlem başlatıldı.

