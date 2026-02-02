Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da kumar oynayan 16 kişiye 192 bin lira ceza uygulandı

        Sakarya'da kumar oynandığı tespit edilen 2 işletmede yakalanan 16 kişiye 192 bin lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 17:01 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da kumar oynayan 16 kişiye 192 bin lira ceza uygulandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da kumar oynandığı tespit edilen 2 işletmede yakalanan 16 kişiye 192 bin lira para cezası uygulandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kumar oynanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalarda Pamukova ve Karasu ilçelerinde kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işletmeye operasyon düzenlendi.

        Operasyonda yakalanan 16 kişiye 12'şer bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kumarda kullanılan paralara el koyulurken, yakalanan kişilere adli ve idari işlem uygulandı.

        Öte yandan kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işletmenin mühürlenmesi için işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor 6 maçtır galip gelemiyor
        Sakaryaspor 6 maçtır galip gelemiyor
        Sakarya'da kumar operasyonunda 16 kişi hakkında işlem yapıldı
        Sakarya'da kumar operasyonunda 16 kişi hakkında işlem yapıldı
        Acarlar Longozu değişken su seviyesine uyum sağlayan bitkilere ve hayvanlar...
        Acarlar Longozu değişken su seviyesine uyum sağlayan bitkilere ve hayvanlar...
        İkinci dönemin ders zili çaldı: Sakarya'da 206 bin öğrenci dersbaşı yaptı
        İkinci dönemin ders zili çaldı: Sakarya'da 206 bin öğrenci dersbaşı yaptı
        Sakarya'da gece ring seferleri başlıyor
        Sakarya'da gece ring seferleri başlıyor
        Sakarya'da otoyolda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Sakarya'da otoyolda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama