Sakarya'da kumar oynayan 16 kişiye 192 bin lira ceza uygulandı
Sakarya'da kumar oynandığı tespit edilen 2 işletmede yakalanan 16 kişiye 192 bin lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kumar oynanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda Pamukova ve Karasu ilçelerinde kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işletmeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 16 kişiye 12'şer bin lira idari para cezası uygulandı.
Kumarda kullanılan paralara el koyulurken, yakalanan kişilere adli ve idari işlem uygulandı.
Öte yandan kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işletmenin mühürlenmesi için işlem başlatıldı.
