        Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'da güçlü altyapı sayesinde yağmur sularının taşkına değil, kaynağa dönüştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 17:28 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:28
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, SASKİ'nin kent genelinde hayata geçirdiği altyapı yatırımlarının karşılığını sahada aldığı bildirildi.

        Gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağışın SASKİ'nin inşa ettiği yağmur suyu hatları sayesinde kayıpsız kaynaklara taşındığı belirtilen açıklamada, altyapı ağının, yağan yağmuru "risk" olmaktan çıkarıp "kazanca" dönüştürdüğü anlatıldı.

        Açıklamada, iklim değişikliğinin etkileriyle sıklaşan ani ve yoğun yağışlara karşı şehrin güçlü altyapı ağıyla korunduğu kaydedilen açıklamada, "Gece boyunca etkili olan yağışlarda altyapımız kusursuz şekilde çalışmış, hiçbir bölgede olumsuzluk yaşanmamıştır. En önemlisi de bu yağışları taşkın riski olarak değil, nimet olarak yönettik. Düşen her damla suyu, güçlü altyapımız sayesinde güvenle içme suyu kaynaklarımıza ulaştırdık." ifadeleri kullanıldı.

        - Adapazarı Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi

        Adapazarı Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlığında Orhangazi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Belediye'den yapılan açıklamaya göre, 13 maddelik gündemle toplanan mecliste, 6 madde oy birliğiyle İmar Komisyonuna, 1 madde Hukuk Komisyonuna havale edilirken, 5 madde oy birliğiyle, 1 madde ise oy çokluğuyla kabul edildi.

        Toplantıda konuşan Işıksu, madde bağımlılığıyla mücadelenin üç aşamalı süreç olduğunu kaydetti.

        Önleyici çalışmaların bu alanda en kıymetli başlık olduğunu belirten Işıksu, "Önleyici, süreç içi ve sonrasında yürütülen çalışmaların her biri önemlidir. Ancak sonrasındaki tedavi süreçleri daha zahmetli olduğu için önleyici çalışmalar çok daha büyük önem taşımaktadır. Bu alanda işin uzmanları ve tüm kurumlar kapsamlı çalışmalar yürütüyor." diye konuştu.

        Işıksu, belediye olarak metruk binalarla mücadeleye büyük önem verdiklerini belirterek, göreve geldikleri günden bu yana 256 metruk bina hakkında işlem yapıldığını, 2025'de ise 56 metruk binanın yıkımının gerçekleştirildiğini ifade etti.

        - Serdivan Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

        Serdivan Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Osman Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, mecliste 9 madde görüşüldü.

        Maddelerden 8'i oy birliğiyle kabul edilirken, 1 madde oy çokluğuyla meclisten geçti.

        Toplantıda konuşan Çelik, meclis üyelerinin ve vatandaşların Berat Kandili'ni ve yaklaşan Ramazan ayını tebrik etti.

        Çelik, Ramazan ayı boyunca Fatih Camisi yanına kurulacak iftar çadırının yanı sıra, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak iki farklı noktada daha yer desteği sağlanacağını belirterek, bu organizasyonlarla Ramazan boyunca günlük 1400 kişiye iftar hizmeti sunulacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

