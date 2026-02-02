Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da ambulansla servis aracının karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ambulansla servis aracının çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 19:58 Güncelleme: 02.02.2026 - 19:58
        Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ambulansla servis aracının çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Erdoğdu Mahallesi mevkisinde D.B.Ü. idaresindeki 54 AFA 169 plakalı ambulans ile A.S. yönetimindeki 54 S 1123 plakalı fabrika servis aracı çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü D.B.Ü, ambulanstaki M.G. ve Y.R. ile servis aracındaki E.H, M.Ö, E.T.A, E.D, A.M, T.H, Z.Ö. ve A.N.D sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

