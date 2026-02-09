Stat:YeniSakarya Atatürk
Hakemler: Ali Yılmaz, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Tuncay Ercan
Sakaryaspor: Szumski, Ruan, Mete Kaan Demir, Pena, Serkan Yavuz (Dk. 75 Emre Demir), Salih Dursun (Dk. 77 Batuhan Çakır), Owunsu, Arif Kocaman, Vukovic, Fofana (Dk. 65 Soro), Melih Bostan (Dk. 65 Poyraz Efe Yıldırım)
Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 72 Rodriguez), Eren Tozlu (Dk. 85 Sylla), Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata (Dk. 79 Adem Eren Kabak), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 77 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 85 Fernando)
Gol: Dk. 60 Crociata (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 29 Salih Dursun (Sakaryaspor), Dk. 66 Yakup Kırtay, Dk. 81 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)
SAKARYA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.