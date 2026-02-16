Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        "Türk Tarih Kurumu Mobil Tırı" Sakarya'da tarih meraklılarıyla buluştu

        "Her Eve Bir Tarih Kitabı" sloganıyla yola çıkan Türk Tarih Kurumunun mobil satış mağaza tırı, Sakarya'da ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 17:00 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türk Tarih Kurumu Mobil Tırı" Sakarya'da tarih meraklılarıyla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        "Her Eve Bir Tarih Kitabı" sloganıyla yola çıkan Türk Tarih Kurumunun mobil satış mağaza tırı, Sakarya'da ziyarete açıldı.

        Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlik kapsamında, Sakarya Üniversitesi'nde görevli akademisyen ve yazarlar Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Haluk Selvi, Prof. Dr. Enis Şahin ve Prof. Dr. Safiye Kıranlar'ın katılımıyla iki gün boyunca imza programı gerçekleştiriliyor.

        Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyesi ve Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selvi, AA muhabirine, mobil tırın bu yıl hizmete girdiğini ve 8 ili gezdiğini söyledi.

        Tırın 81 ili gezmeyi hedeflediğini aktaran Selvi, "Tarih alanında akademik anlamda hazırlanmış olan kitapları okuyucusuyla buluşturuyor. Bu yönüyle Türk Tarih Kurumu akademik ve genel okuyucuya dönük eserleri anlamında olsun büyük hizmet sunuyor." dedi.

        Selvi, fiyatların her bütçeye uygun olduğunu dile getirerek, eserlerin yüzde 40 indirimli olduğunu ve satış mağazası içerisinde 200'den fazla kitabın bulunduğunu kaydetti.

        Genel okuyucuya dönük kitapların da bulunduğunu belirten Selvi, "Mühendis, doktor, lise ve üniversite öğrencisi her sınıftan insana hitap edebilen, tarih alanında Türkiye'de bütün geçmiş birikimini kitaba aktarmış olan, 2-3 sayfalık dipnotsuz seri şekilde okuyup yolculuk esnasında bitirebileceğiniz kitaplar bulunuyor. Sakaryalıları bekliyoruz." diye konuştu.

        Sakarya'da ziyaretçilerini yarın da ağırlamaya devam edecek mobil tır, 18-19 Şubat'ta Kocaeli'nde olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Uyarıya aldırış etmedi
        Uyarıya aldırış etmedi

        Benzer Haberler

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 59 araçla hizmet filosunu güçlendirdi
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 59 araçla hizmet filosunu güçlendirdi
        Çiftçinin zor anları Sakarya'da çamura saplanan lahana yüklü römork güçlükl...
        Çiftçinin zor anları Sakarya'da çamura saplanan lahana yüklü römork güçlükl...
        Gece artan eklem ağrıları "kireçlenme" habercisi olabilir
        Gece artan eklem ağrıları "kireçlenme" habercisi olabilir
        Sakarya'da Karadeniz Kültür Festivali gerçekleştirildi
        Sakarya'da Karadeniz Kültür Festivali gerçekleştirildi
        Sakaryaspor'dan Amed Sportif Faaliyetler maçına ilişkin açıklama
        Sakaryaspor'dan Amed Sportif Faaliyetler maçına ilişkin açıklama
        Sakarya'nın spor altyapısını güçlendirecek 4 yeni spor salonu yükseliyor
        Sakarya'nın spor altyapısını güçlendirecek 4 yeni spor salonu yükseliyor