"Türk Tarih Kurumu Mobil Tırı" Sakarya'da tarih meraklılarıyla buluştu

"Her Eve Bir Tarih Kitabı" sloganıyla yola çıkan Türk Tarih Kurumunun mobil satış mağaza tırı, Sakarya'da ziyarete açıldı.



Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlik kapsamında, Sakarya Üniversitesi'nde görevli akademisyen ve yazarlar Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Haluk Selvi, Prof. Dr. Enis Şahin ve Prof. Dr. Safiye Kıranlar'ın katılımıyla iki gün boyunca imza programı gerçekleştiriliyor.



Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyesi ve Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selvi, AA muhabirine, mobil tırın bu yıl hizmete girdiğini ve 8 ili gezdiğini söyledi.



Tırın 81 ili gezmeyi hedeflediğini aktaran Selvi, "Tarih alanında akademik anlamda hazırlanmış olan kitapları okuyucusuyla buluşturuyor. Bu yönüyle Türk Tarih Kurumu akademik ve genel okuyucuya dönük eserleri anlamında olsun büyük hizmet sunuyor." dedi.



Selvi, fiyatların her bütçeye uygun olduğunu dile getirerek, eserlerin yüzde 40 indirimli olduğunu ve satış mağazası içerisinde 200'den fazla kitabın bulunduğunu kaydetti.



Genel okuyucuya dönük kitapların da bulunduğunu belirten Selvi, "Mühendis, doktor, lise ve üniversite öğrencisi her sınıftan insana hitap edebilen, tarih alanında Türkiye'de bütün geçmiş birikimini kitaba aktarmış olan, 2-3 sayfalık dipnotsuz seri şekilde okuyup yolculuk esnasında bitirebileceğiniz kitaplar bulunuyor. Sakaryalıları bekliyoruz." diye konuştu.



Sakarya'da ziyaretçilerini yarın da ağırlamaya devam edecek mobil tır, 18-19 Şubat'ta Kocaeli'nde olacak.

