        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 17:56 Güncelleme: 19.02.2026 - 17:56
        Sakarya'da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

        Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ölen Mert Elter'in yakınları, sanıklar B.B. ve B.Y. ile taraf avukatları katıldı. Saldırıda yaralanan K.T. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

        Söz verilen sanık B.Y, maktulü ve yaralanan K.T'yi tanımadığını söyledi.

        Korkutmak amaçlı ateş açtığını, aracın içerisinde birisinin olup olmadığını fark etmediğini savunan B.Y, şunları kaydetti:

        "4 yıl önce İzmit'te bir olayda yaralandım. Karşı tarafın husumeti devam etti. Önümü kesen aracın 41 plakalı olduğunu görünce husumetlilerim sandım. Kendimiz durmadık, arkamızdan gelen araç bizi sıkıştırdı. Araç önüme kırdı, K.T. aşağı inip bana küfretti. Üstümüze gelince ben de kapıyı önüme siper yaptım, korkutmak amaçlı ayak tarafına ateş ettim. K.T. bu sırada kaçmaya başlayınca beni daha çok tedirgin etti. O tarafa doğru 2-3 el daha ateş edip gittik. Aracın içinde birinin olduğunu bilseydim ateş etmezdim."

        Sanık B.B. de camları film kaplı bir aracın önlerini kestiğini, araçtakileri göremediklerini belirterek, "K.T. önümüzü kesip araçtan inince ben de inmek istedim. Bu sırada B.Y. beni kolumdan tutup içeri çekmeye çalışarak, 'Onlar benim hasmım, içeri gir, beni öldürecekler.' dedi. B.Y. ateş açtıktan sonra ben de korkarak gaza bastım, B.Y. bu sırada kaçarken araca ateş etmeye devam etti. Ben de onu durdurmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.


        Müşteki K.T. ise iki sanıktan da şikayetçi olduğunu söyledi.

        Ölen Mert Elter ile bungalovda tatil yapmak için yola çıktıklarını, B.B'nin kullandığı aracın ters yönden üstlerine geldiğini, kendilerine çarptığını sandığı için peşine düştüğünü anlatan K.T, şöyle devam etti:

        "Onları bulup tutanak tutmak istedim. Yolda yan yana geldiğimizde iki aracın da camı açıktı, birbirimizi net şekilde görüyorduk. B.B, bize dönüp 'Ne var, ne bakıyorsun?' dedi. Yolun ilerisinde arka arkaya durduk, aracımdan inip yanlarına gittiğimde ateş açıldı, bacağımda ağrı hissettim. Öleceğimi düşündüğüm için kaçtım ve başka bir aracın arkasına saklandım, silah sesleri kesildiğinde Mert'i hareketsiz gördüm."

        Ölen Mert Ertel'in ailesi, K.T. ve B.B. arasında tanışıklık olduğunu dile getirerek, HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti.

        Taraf avukatı ise sanıkların beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu savunarak, B.B'nin de tutuklanmasını talep etti.

        Sanık B.Y'nin avukatı ise olay anına ilişkin kamera kayıtlarının netleştirilmesini, K.T'nin B.Y'nin husumetli olduğu kişilerle bağlantısının araştırılmasını, müvekkili lehine haksız tahrik ve etkin pişmanlık uygulanmasını istedi.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı B.Y'nin "olası kastla öldürme", "kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını, B.B'nin beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, mütalaaya ilişkin savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde 7 Şubat 2025'te Sapanca yönünde seyreden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen araçtan inen kişi veya kişiler tarafından ateş açılmıştı.

        Yaralanan sürücü ile yanındaki Mert Elter (21) sağlık görevlilerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılmış, Elter kurtarılamamıştı.

