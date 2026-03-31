        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, görevdeki 2 yılını değerlendirdi

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sakarya Büyükşehir Başkanlığına seçilen Yusuf Alemdar, görevdeki 2 yılını değerlendirdi.

        Giriş: 31.03.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alemdar, göreve geldiği günün 2'inci yılında, AKOM'da Genel Sekreter Fikret Bayhan, Genel Sekreter yardımcıları Aslan Yılmaz, Dr. İlhan Yılmaz, Mustafa Engin Karaçelik, Veysel Çıplak, SASKİ Genel Müdür Vekili Seyit Sakallıoğlu ve Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım ile toplantı gerçekleştirdi.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, şehrin geleceği için "Aynı anda her alanda" projeler yürüttüklerini, bütünsel yaklaşımla kenti en geniş pencereden bakarak Türkiye Yüzyılı için planladıklarını belirterek, Sakarya'yı tarihin en büyük yatırım dönemiyle geleceğe hazırladıklarını kaydetti.


        Kentte "Bu Şehir Hepimizin” hareketiyle yola çıkararak herkesi kucaklayan, herkesin fikrini alarak eser ve hizmet siyasetini benimseyen güçlü vizyon ortaya koyduklarını bildiren Alemdar, ilk günden bu yana üzerinde çalıştıkları projeleri bildirdi.


        Alemdar, göreve geldikleri günden bu yana her alanda Sakarya'ya hizmet ve eser kazandırmak için gayretle çalıştıklarını ifade ederek, Sakarya'nın en uzak noktasından merkezine 16 ilçenin tamamında ürettikleri her proje bütünün parçaları olduğunu kaydetti.


        En önemli adımlardan birisinin Raylı Sistem olduğunu aktaran Alemdar, şu ifadeleri kullandı:


        "Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve destekleriyle çalışmalar başladı. Sakarya'da 1 milyon 100 bin kişi için en hayati mesele olan kentsel dönüşümde tarihi günü birlikte yaşadık, kararlı irade gösterdik ve makinalarımız sahaya indi. Biliyoruz ki bu şehrin geleceği dirençli binalara kurulan yeni bir yaşamla mümkündür. Binlerce gencimizin geleceğine ışık tutan Bilim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi'nde inşa sürecimiz devam ediyor. Ayrıca AKM'yi günümüze yepyeni yüzle kavuşturuyoruz. Herkesin özlemle beklediği AFA projemizi paylaştık, ihale gerçekleşti ve çalışmalar yakında başlıyor."


        Alemdar, ulaşımda şehre kazandırmaktan gurur duydukları Metrobüs Hattı'nda memnuniyeti gördüklerini belirterek, "Türkiye’nin ikinci metrobüs şehri olurken ADARAY'ı 11 yıl sonra yeniden hizmete aldık. Sonrasında ulaşımda ortaya koyduğumuz vizyonu tramvay projemizle sürdürmüş olacağız. Ayrıca ADARAY'ı kuzeyde Karasu'ya uzatmak, güneyde ise Mekece'ye kadar ulaştırmak için çalışmamızı büyük kararlılıkla sürdürüyoruz. Ayrıca Karasu Demiryolu hattı ile bölgedeki ticaretin potansiyeliyle ulaşım güçlenecek." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

