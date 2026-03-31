Sakaryaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Sakaryaspor ile İstanbulspor, 4 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.