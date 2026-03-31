Sakarya'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adapazarı-Karasu yolu Limandere mevkisinde K.F. idaresindeki 54 NB 781 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi.
Kazada sürücü yaralandı, bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı K.F, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.