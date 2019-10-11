‘Konak Sohbetleri’ başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri 12 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek ‘Konak Sohbetleri’ ile devam edecek.

Tarihi Alicanlar Konağında gerçekleştirilecek ‘Hüdayi Divanı’ adlı ilk etkinlik saat 15.00’da başlayacak ve Prof. Dr. Necdet Tosun konuşmacı olarak katılacak. Konak sohbetlerinin diğer etkinliğine ise Mustafa Özçelik konuk olacak. ‘Yunus Emre Divanı’ konulu sohbet saat 18.00’da başlayacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Ekim Kültür Sanat Etkinliklerimiz ‘Konak Sohbetleri’ ile devam ediyor. 12 Ekim Cumartesi günü konuşmacı olarak Prof. Dr. Necdet Tosun’un katılacağı ‘Hüdayi Divanı’ adlı sohbet saat 15.00’da, Mustafa Özçelik’in konuşmacı olarak katılacağı ‘Yunus Emre Divanı’ adlı sohbet ise 18.00’da Tarihi Alicanlar Konağında gerçekleşecek. Verdikleri eserlerle ve ortaya koydukları anlayışla geçmişten günümüze ilim ve fikir dünyamızı inşa eden büyük şahsiyetlerin eserlerinden sohbetlerin gerçekleşeceği etkinliklerimize tüm kültür sanat dostları davetlidir” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:34

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