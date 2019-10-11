Yamaç Paraşütü Topluluğu üyeleri tanıştı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya Üniversitesi Yamaç Paraşütü Topluluğu (SAÜYPT) tanışma toplantısı düzenledi.

SAÜ Hukuk Fakültesinde gerçekleşen toplantıda, topluluğa katılmak isteyen öğrencilere topluluğun genel tanımı yapılarak, topluluğun amacı ve hedefleri anlatıldı.

Fotoğraf ve videolar eşliğinde yapılan tanıtım toplantısında, yapılan çalışmalar anlatılırken, topluluğun hedefleri ve amaçları sıralandı. Toplantıya katılan yamaç paraşütü eğitmenleri de öğrencilere merak ettikleri konularla ilgili bilgiler verdi. Tanışma toplantısı, öğrencilerin üyelik işlemleri ile sona erdi.

SAKARYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:33

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.