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Başkan Yüce: “Kültürel ve sanatsal çalışmalara desteğimiz sürecek”

İHA

Başkan Yüce: “Kültürel ve sanatsal çalışmalara desteğimiz sürecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 5. Golden Pumpkin Kısa Film Yarışması ödül törenine katıldı.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Başkan Yüce’nin yanı sıra SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, BİK Sakarya Şube Başkanı Engin Kaşdaş, SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, RATED Başkanı Remzi Adıyaman, öğretim üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tören Barış Pınarı Harekatında görev alan ve şehit olan askerler adına gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından 156 kısa film arasında dereceye giren yapıtlara ödülleri takdim edildi. 5. Golden Pumpkin Kısa Film Yarışmasında birinci olan ‘Avarya’ adlı kısa filmiyle Yönetmen Gökalp Gönen‘e ödülünü Başkan Ekrem Yüce takdim etti.

156 kısa film
SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman yaptığı açıklamada, “5 yıl önce öğretim görevlisi arkadaşlarla bir etkinlik, faaliyet düzenlemek istedik. Kısa film yarışması aklımıza geldi. Yarışmanın adını Sakarya’mızda meşhur olan kabaktan yola çıkarak Golden Pumpkin yapmayı uygun gördük. Bu yıl 5’incisini gerçekleştirdiğimiz kısa film yarışmamıza 156 kısa film geldi. Jüri üyelerimiz bu filmlerden 12 tanesini finale bıraktı. Yarışmamızda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Destekler büyük önem taşır
SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan yaptığı açıklamada, “Üniversiteleri zenginleştiren faaliyetler var. Araştırma geliştirme ve topluma hizmet faaliyetleri olmazsa olmaz eğitim hizmetleri faaliyetleridir. Ancak Golden Pumpkin Kısa Film Yarışması gibi kültür ve sanat etkinlikleri özellikle bu işe yeni adım atmaya çalışan gençlerin desteklenmesi anlamında büyük bir önem taşımaktadır. Sunduğu desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye ve bu işin mutfağında olan İletişim Fakültesinin değerli Dekanı ve öğretim üyelerine teşekkürleri sunarım” diye konuştu.

Gurur vesilesi
Gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Bu yıl 5’incisi düzenlenen yarışmada emeği geçen bütün öğrencileri ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Kısa sürede uluslararası hale gelen ve gelenekselleşen yarışma bizlere mutluluk veriyor. Bu gibi yarışmalar, bir şehrin sosyal ve kültürel dokusunun oluşmasında önemli rol oynar. Şehrimizin tanıtımı açısından da çok önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğüm film yarışmaları aynı zamanda kültürel bir boşluğu da doldurur. Sakarya’nın gerek ulusal gerek uluslararası camiada kültürel faaliyetleriyle ön plana çıkmasından gurur duyuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz her zaman Sakarya’mızın tanınırlığını artıracak projelere destek vermeye devam edecek. Birçok film arasından özenle seçilerek finale kalan yönetmenlerimizi kutluyorum. İleride ülkemiz için önemli yönetmenler arasına girebileceğinize inanıyorum. Kısa filmler bize farklı bakış açılarını, yeni kamera tekniklerini, deneysel çalışmaları sunar. Sinemanın gelişimi için çok önemli rol üstlenir. Kendimizle olan yolculuğumuzu beyaz perdede gözlerimizin önüne serer. Yarışmanın tekrardan hayırlı olmasını dileyerek SAÜ Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Savaşan’a, İletişim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Aytekin İşman’a, öğrencilerimize ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

SAKARYA

15 Ekim 2019 Salı

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