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Akıllı şehir stratejisi başarı ödülü Sakarya’nın

İHA

Büyükşehir Belediyesi 6. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde 20192023 Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı projesi ile en iyi akıllı şehir projesi geliştiren ve uygulayan belediye olarak başarı ödülünü aldı.

Akıllı şehir stratejisi başarı ödülü Sakarya’nın

Büyükşehir Belediyesi 6. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde 20192023 Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı projesi ile en iyi akıllı şehir projesi geliştiren ve uygulayan belediye olarak başarı ödülünü aldı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 6. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’ne katıldı. Kongrede Büyükşehir Belediyesi 20192023 Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı projesi ile en iyi akıllı şehir projesi geliştiren ve uygulayan belediye olarak başarı ödülünü alırken; Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’de akıllı şehir stratejisi ve eylem planını ilk hazırlayan ve uygulayan belediyenin Sakarya Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade ederek, “Bu gurur tüm Sakarya’nın’dır” dedi.

Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planını hayata geçirdik
Başkan Ekrem Yüce kongrede yaptığı konuşmada , “Şehirler, insanların hafızalarından oluşur. İnsanoğlunun bir arada yaşamasının en büyük eseri şehirlerdir. Günümüz dünyasında yeni nesil akıllı teknolojiler artık her insanın en yakınında ve her anında ulaşılabilir duruma geldi. Şehir yaşamında da daha verimli daha işlevsel şehircilik hizmetlerinin ortaya çıkmasına vesile oldu. Türkiye’nin en yaşanılabilir şehri olma hedefiyle yola çıktığımız Sakarya’nın da bu işlevsellikten uzak kalmasını düşünemezdik. Şehrimizde, ulaşımdan trafik sistemlerine, mobil uygulamalardan elektronik rehberlere ve şehrimiz için en önemlisi olan afet yönetimine kadar pek çok alanda akıllı şehir sistemlerini uygulamaya koyduk. Sakarya için iç ve dış paydaşlarımızın, vatandaşlarımızın görüşleri alınarak, şehrimizin gerçeklerine dayanarak Türkiye’de ilk Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planını hazırladık ve hayata geçirdik” dedi.

Akıllı şehir uygulamaları
Başkan Yüce sözlerinin devamında, “Akıllı Şehir olma yolunda, halkımızın akıllı şehir uygulamalarını bizzat yaşayarak öğrenecekleri pilot uygulamaları Sakarya’da hayata geçiriyoruz. Türkiye’nin İlk Akıllı Meydan projesi için 15 Temmuz Demokrasi Meydanını pilot meydan olarak seçtik. Yine şehrin hafızasını taze tutacak “Sanal Şehir Müzesi”ni bu meydanda hayata geçiriyoruz. Ulaşım alanında entegre akıllı ulaşım sistemleriyle ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve teknolojik çözümler sunan, paydaş kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli, konforlu, ekonomik ve akıllı bir ulaşım hizmeti sunmak için proje ve uygulamalar geliştirdik. Trafiğin hem yayalar için hem sürücüler için daha rahat ve konforlu hale gelmesi için “Trafik Kontrol Merkezimizi kurduk” diye konuştu.

Trafik yönetimine akıllı dokunuş
Trafik içinde konuşan Yüce, “Akıllı Trafik Yönetim Sistemi ile trafik ışıklarının daha verimli yönetilmesini amaçladık. Akıllı Kavşaklar sayesinde araç yoğunluğunda azalma, buna bağlı olarak kavşaktaki bekleme sürelerinde düşme, enerji tüketiminde azalma, sürüş konforunda, artış sağlanmaktadır. Şehirlerimizdeki en temel trafik problemlerinden olan park meselesini de Akıllı Otoparklar sayesinde çözüme kavuşturmayı amaçlıyoruz. Şehrin muhtelif yerlerine konulacak olan LED tabelalar ile sürücüleri yönlendirilerek hem trafik yoğunluğu azalacak hem de zamandan tasarruf edeceğiz. SAKUS ile toplu taşıma araçlarının tamamının kayıtları tek merkezden yönetilmektedir. Yine Akıllı duraklar ile duraktan geçen hatlar, bekleme süreleri, araçların varış süreleri gibi bilgiler eletronik ekranlardan vatandaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır. Sakarya’da çok önem verdiğimiz ulaşım araçlarından birisi de bisiklettir. “Bisiklet dostu Sakarya” sloganıyla kısa vadede 100 kilometre orta vadede de 200 kilometre bisiklet yoluyla halkımızı buluşturacağız. Uzun vadede ise Sakarya’yı baştan sona bisiklet yolları ile donatarak ‘Bisiklet Şehri’ olmayı hedefliyoruz. 2020 yılında, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın himayeleriyle dünyanın en prestijli bisiklet yarışlardan olan Dağ Bisikleti Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Şampiyona, Türkiye’de tek, dünyada ise az sayıda olan ‘Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

SAKBİS’e 50 bin abone
AKOM’u teknolojik cihazlarla doldurduğundan bahseden Başkan Ekrem Yüce, “Bir diğer hizmete giren çalışmamız SAKBİS ile; şehrimizde bisiklet kullanımı daha kolay ve yaygın hale geliyor. Bisiklet taşıma zorunluluğunu kaldıran uygulamada şehrin birçok yerine kurduğumuz Akıllı Bisiklet sistemi ile vatandaşlarımız bisiklet duraklarından aldıkları bisikletleri gidecekleri yerdeki bisiklet duraklarına bırakıyor. Böylelikle gürültü, hava kirliliği ve ulaşım üzerindeki yük azalıyor ve vatandaşlarımız daha sağlıklı ve daha çevreci bir ulaşım aracını kullanabilme imkanına sahip oluyor. Bu yıl bu uygulamadan yaklaşık 50 bin vatandaşımız faydalanmıştır. 1999 yılında Sakarya halkı depremin acı yüzünü bizzat görmüş ve yaşamıştır. Şehir olarak bu konuda oldukça hassas davranıyoruz. AKOM’u en teknolojik cihazlarla ve modern bir yapıyla kurduk. Merkezimiz 9 şiddetinde depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Kesintisiz enerji ve haberleşme imkânı ile tek bir merkezden şehrin tüm noktaları izlenebilmekte ve iletişim sağlanabilmektedir. AKOM olası bir afet anında hızlı ve etkin koordinasyon ile afetlere hazırlıkta bir mihenk taşı olmuştur” şeklinde konuştu.

SAKARYA

07 Kasım 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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