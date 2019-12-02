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Bulgaristan Zorunlu Göçünün 30. yılı anma programı düzenlendi

İHA

Bulgaristan Türkleri'nin zorunlu göçünün 30. Yılı anma programı geniş katılımla gerçekleşti.

Bulgaristan Zorunlu Göçünün 30. yılı anma programı düzenlendi

Bulgaristan Türkleri’nin zorunlu göçünün 30. Yılı anma programı geniş katılımla gerçekleşti.
1989’da Bulgaristan’dan Türkiye’ye gerçekleşen zorunlu göçün yıldönümü vesilesi Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde “Bulgaristan Zorunlu Göçünün 30. Yılı” anma programı gerçekleşti. Programa Vali Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Serdivan Belediye Başkan Vekili Servet Karaoğlu, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Yüksel Avşar, Balkan ve Rumeli Konfederasyon, Federasyon ve Dernek Başkanları ile üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Herkesin istikameti ana vatan Türkiye oldu
1989 zorunlu göçünü anlatan resim sergisinin gezilmesinin ardından salondaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Zorunlu göçü anlatan film gösterimi ile Ela Yılmaz isimli kızın okuduğu şiir, salondakilere duygusal anlar yaşattı. Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu, 18771878 OsmanlıRus savaşından sonra Balkanlar’dan Anadolu’ya 1 milyondan fazla Müslüman Türkün göç etmek zorunda kaldığını, sonraki yıllarda da insanların doğduğu, büyüdüğü ata topraklarını terk etmeye zorlandığını, herkesin istikametinin de ana vatan toprağı Türkiye olduğunu, şimdi ise değişenin sadece göçün şekli olduğuna değindi. 30 yıl önceki göçü yaşayanlardan birisi olduğunu ifade eden Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, o zaman yaşadıklarını yeni neslin bilmesi için hem kendi ailesine hem de çevresine anlatmaya çalıştıklarını, o dönem doğdukları, büyüdükleri topraklardan koparılmak için etnik temizlik yapmaya başlandığını, 350 bin kişinin kapının önüne konulduğunu, ancak dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Turgut Özal ve yöneticilerin kendilerine ev sahipliği yaptıklarından dolayı da minnettar olduklarını söyledi.

Dilimizi, dinimizi ve ülkümüzü terk etmedik
Anadolu’nun insanları bağrına basan önemli bir vatan toprağı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Balkanlar gibi birçok coğrafyaya kültürümüzü taşıdığımızı, gittiğimiz her yere medeniyet ve insanlık götürdüğümüzü, dünyada ufuk açan milletimizin her türlü çileye rağmen kendi benliklerinden vazgeçmediğini, bu kadar zorluğa rağmen soydaşlarımızın dilimizi, dinimizi ve ülkümüzü terk etmediklerini belirtti.

Dünya tarihi acılarla dolu
Tüm soydaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “İnsanlık tarihini incelediğimizde istikrarın, huzurun, mutluluğun genel olarak insanlığa çok az zamanda nasip olduğunu görüyoruz. Daha ziyade acılarla yoğrulmuş bir tarih var önümüzde, acı var, gözyaşı var, zulüm var, göç var, göç yolunda ölümler var, göç yolunda hastalıklarla mücadele var. Böyle olmaması hepimizin arzusuydu, hepimizin dileği idi, ancak maalesef dünya tarihi böylesi dramlarla doludur. Balkanlar’dan gelen insanlarımızın üretici gücünün, çalışkanlığının ve uyum kabiliyetlerinin, Anadolu’ya da, Sakarya’mıza da çok şeyler ilave ettiğine inanıyoruz. Bizler tüm dünya insanlarının en güzeline layık olduğunu düşünüyoruz. 8 milyar insanı barındıran bu dünyanın, 16 milyara yetecek bir yer olduğu kanaatindeyiz. Yeter ki paylaşmasını bilelim, yeter ki insanlık olarak bize düşen en güzel davranışı sergileyebilelim. Hiçbir milletin Balkanlar’da yaşanan bu tür olaylarla karşılaşmasını istemeyiz, en büyük arzumuz ve dileğimiz budur. Böyle anlamlı bir organizasyonu düzenleyen arkadaşlarımıza ve o günleri hatırlatıp ders almamızı sağlayan derneklerimize, federasyonlarımıza, konfederasyonumuza teşekkür ediyorum” dedi.
Anma programının ardından Uludağ Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kader Özlem, Belene Mağdurları Seydali Aliş Akgün ve STK temsilcisi Zürfettin Hacıoğlu’nun konuşmacı olduğu bir sempozyum düzenlendi.

SAKARYA

02 Aralık 2019 Pazartesi

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