'Dağlım' kitabı OSM’de konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Dağlım’ kitabının söyleşi ve imza günü programı ile devam edecek.

Bu kapsamda 13 Aralık Cuma günü Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilecek etkinlikte ‘Dağlım’ kitabının yazarı İbrahim Çolak, kültür sanat dostları ile buluşacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Dağlım’ kitabının söyleşisi ve imza günü etkinliği ile devam edecek. 13 Aralık Cuma günü Ofis Sanat Merkezi’nde saat 19.00’da gerçekleştirilecek etkinliğe İbrahim Çolak konuşmacı olarak katılacak. Tüm hemşerilerimiz programa davetlidir” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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