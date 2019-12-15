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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. H. Mehmet Günay, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi oldu.

Prof. Dr. H. Mehmet Günay, 2019/433 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla 633 sayılı kanunun 5., 2547 sayılı kanunun 38. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine görevlendirildi. Dini ilimlerde temayüz etmiş 16 üyeden oluşan Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığının dinî konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olarak görev yapıyor.

Prof. Günay, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atanmadan önce müteaddit defalar Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Genişletilmiş İstişare Heyetinde yer almıştı.

SAKARYA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

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