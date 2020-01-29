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WABCO’nun Türkiye’deki ilk fabrikasının temel atma töreninde konuşan Bakan Varank: “600 kişiye ...

İHA

150 yılı aşkın süredir fren, otomasyon sistemi ve güvenlik teknolojilerini dünyanın önde gelen otomobil ve ticari araç üreticilerine sunan İsviçre Merkezli WABCO (Westinghouse Air Brake Company), Türkiye'deki ilk fabrikasının temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Temelini attığımız 20 milyon dolarlık bu yatırım, zamanla 600 kişiye istihdam sağlayacak ve yılda 100 milyon dolarlık ihracat yapacak"dedi.

WABCO’nun Türkiye’deki ilk fabrikasının temel atma töreninde konuşan Bakan Varank: “600 kişiye istihdam sağlayacak bu yatırım yılda 100 milyon dolarlık ihracat yapacak” “Depremde zarar gören işletmelere 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi” WABCO’nun EMEA Bölgesi CEO’su Nick Rens: “Türkiye’ye güveniyoruz”

150 yılı aşkın süredir fren, otomasyon sistemi ve güvenlik teknolojilerini dünyanın önde gelen otomobil ve ticari araç üreticilerine sunan İsviçre Merkezli WABCO (Westinghouse Air Brake Company), Türkiye’deki ilk fabrikasının temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Temelini attığımız 20 milyon dolarlık bu yatırım, zamanla 600 kişiye istihdam sağlayacak ve yılda 100 milyon dolarlık ihracat yapacak”dedi.

Sakarya’da 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek ve ilk etapta 300 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın ikinci aşaması tamamlandığında ise 600 kişiye iş olanağı sağlanmış olacak. WABCO Sakarya Fabrikası’nın temel atma töreni; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jacques Esculier, WABCO Türkiye Genel Müdürü Kazım Eryılmaz, WABCO’nun Türkiye’deki partneri İntermobil Yönetim Kurulu Başkanı Nadine Perahya ve otomotiv sektörünün önde gelen firmaları ile sektör kuruluşlarından 200’e yakın üst düzey davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Otomobil ve ticari araçların güvenliğini, verimliliğini ve bağlanabilirliğini artıran, fren kontrol sistemleri ve diğer ileri teknolojileri geliştiren WABCO, Türkiye’deki ilk üretim tesisinin temellerini Sakarya’da attı.

40 bin metrekare alanda kurulacak fabrika 600 kişiye istihdam sağlayacak
40 bin metrekare alanda ilk etapta 8 bin metrekare üzerine 20 milyon dolarlık yatırımla kurulacak ve 7 ayda tamamlanacak fabrika 300 kişiye istihdam sağlayacak. İkinci etap tamamlandığında ise bu rakam 600 kişiye çıkacak. WABCO, bu fabrikada üreteceği fren körüğü, hidrolik fren, kampanalı fren, krank mili ve kompresör gibi ürünleri iç pazara sunmanın yanı sıra üretiminin büyük bölümünü başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada çalıştığı otomobil ve ticari araç üreticilerine ihraç ederek, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak. WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jacques Esculier, törende yaptığı konuşmada, “bir otomotiv ülkesi” olarak adlandırdığı Türkiye’nin dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer aldığını ve büyüme potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti. Türkiye’ye duydukları güvenin altını çizen Esculier, WABCO’nun küresel stratejisinde Türkiye’deki müşterilerinin ve tedarikçilerinin önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Türkiye’ye güveniyoruz
Türkiye’nin özellikle altyapı ve sağladığı lojistik imkanlarıyla yatırım yapılacak en önemli ülkelerden biri olduğunu söyleyen WABCO’nun EMEA Bölgesi CEO’su Nick Rens, “Sakarya fabrikasıyla, WABCO olarak Türkiye’nin sahip olduğu üretim ve mühendislik kabiliyetlerinden de faydalanabileceğiz. Bu sayede, WABCO’nun bölgedeki rekabet gücünü daha da artıracak, müşterilerimizle çok daha yakın bir bağ kurabilecek ve Türkiye'den Avrupa ve Orta Doğu'ya ürün akışını daha kolay sağlayabileceğiz“ dedi.

Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasına girmeyi hedefliyoruz
WABCO’nun 1982 yılından bu yana Türkiye’de, ticari araç endüstrisinde, sağlam temellere dayanan işbirlikleri ve güçlü bir pazar faaliyeti sürdürdüklerini söyleyen WABCO Türkiye Genel Müdürü Kazım Eryılmaz, tesisin hizmete geçmesiyle birlikte, WABCO'nun yüzde 100 yerlileştirme hedefiyle hareket edeceğini belirtti. Bu sayede, yüksek kaliteli bir üretim planlandığını söyleyen Eryılmaz, iç ve dış pazardaki müşterilere daha hızlı ulaşmayı amaçladıklarını aktardı. Eryılmaz, önemli bir vurgu yaparak fabrikanın tam kapasiteyle üretime geçmesi ile Türkiye’nin ilk 100 sanayi kuruluşu arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti.

Depremde zarar gören işletmelere 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi
Elazığ’da meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek konuşmalarına başlayan Bakan Varank, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, KOSGEB’in Acil Destek Kredisini uygulamaya aldık. Elazığ ve Malatya’da depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz. KOSGEB’e borcu olan firmalarımızın bu sene ödemesi gereken borçlarını yıl sonuna kadar erteliyoruz. Yine KOSGEB Kredi Destek Programı’ndan yararlanıp, bankalara borcu olan KOBİ’lerimizin de ödemelerini 1 Ocak 2021’e kadar öteliyoruz. Buradan bölgedeki işletmelere çağrıda bulunuyorum. Bakanlık olarak yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

600 kişiye istihdam sağlayacak ve yılda 100 milyon dolarlık ihracat yapacak
Temeli atılan 20 milyonluk yatırımın, zamanla 600 kişiye istihdam sağlayacağını ve yılda 100 milyon dolarlık ihracat yapacağını açıklayan Bakan Mustafa Varank, “Aslında WABCO’nun Türkiye yolculuğu oldukça ilginç. Şirket yıllar boyunca ülkemizdeki satın alma faaliyetlerine önemli bir kaynak aktardı, yurt içi tedarikçileri güçlendirdi. Ekim 2018’de lojistik merkezini de kurarak, tedarik zincirinin önemli bir aşamasını daha devreye soktu. Şimdi ise, üretimini de ülkemize taşıyıp, zincirin tüm halkalarını tamamlamış oluyor. Geçmişte otomotiv yan sanayimizden parça tedarik edip, nihai ürünü dışarıdaki fabrikalarda üreten WABCO, bu yatırımla birlikte nihai ürünü de ülkemizde üreterek katma değerin Türkiye’de kalmasını sağlayacak. Fabrikanın Ağustos ayında tamamlanacak ilk kısmı; fren körüğü, hidrolik fren ve kompresörler için krank mili üretecek. İnşaatına daha sonra başlanacak ikinci kısımda ise kompresör üretimi yapılacak. Biz Bakanlık olarak böyle yatırımların katlanarak çoğalması için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

2019’da 136 milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi
Varank, “Üreten, değer katan ve istihdam oluşturan tüm girişimcilerimizin yanındayız.
Sadece 2019 yılında, 136 Milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu projeler tamamlandığında 210 binin üzerinde yeni istihdam oluşacak. Uyguladığımız yatırımcı dostu politikalarla, öngörülebilirliği daha da artırıyoruz. Son dönemde uyguladığımız yapısal reformlar, uluslararası platformlarda da karşılığını buluyor. Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 2 senedir üst basamaklara tırmanıyoruz. 2018’de 17 sıralık bir sıçramayla 190 ülke arasında 43’üncülüğe yükselmiştik. 2019’da ise 10 basamak daha yukarı çıkarak 33’üncü sıraya yerleştik. Bu sene de benzer bir performansı sergilemek için yol haritamızı belirledik. Yatırımcılara sunduğumuz hizmetlerin hızını ve kalitesini daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.

Yerlileşmeye ve mevcut sanayi kapasitemizi ileri seviyelere taşıyacak politikalara öncelik veriyoruz
Bakan Varank, “Bakanlık olarak yerlileşmeye ve mevcut sanayi kapasitemizi çok daha ileri seviyelere taşıyacak politikalara öncelik veriyoruz. Bu noktada hem vizyonu ortaya koyuyor, hem de finansman konusunda yatırımcının elini rahatlatıyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu ve girişimcilik desteklerimiz vizyoner projelerimizden sadece bir kaçı. Reel sektörün sunduğumuz desteklerden azami seviyede faydalanıp, yeni kapasite oluşturmasını arzuluyoruz. Tek derdimiz tıpkı bugün temelini attığımız bu tesis gibi, pek çok yeni üretim altyapısını ekonomiye kazandırmak. 2023 hedeflerimize; yüksek katma değer üreten, kritik teknolojileri geliştiren ve genç nüfusunu en iyi şekilde istihdam eden bir Türkiye olarak varacağız. İşte Türkiye’nin Otomobili projesi de bu yönde attığımız stratejik adımlardan bir tanesi. Geçen ay yaptığımız tanıtım yurt içinde olduğu kadar, yurt dışında da büyük ilgi gördü. Halkımız bu işe güvendi, gerçekten sahiplendi. Bu girişimi sadece bir otomobil projesi olmanın ötesine taşıyan da beraberinde getirdiği mobilite ekosistemi olacak. Artık otomobiller 5G teknolojisinin çığır açıcı etkisiyle; hem tüm yaşam alanlarıyla hem de etrafındaki nesnelerle bağlantılı ve etkileşimli olacak. Biz de bu fırsatı gördük ve çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bu noktada tedarik sanayimizin de; sektörde gelişen yeni trendleri yakından takip etmesi, üretim yapısında çeşitliliğe gidecek mekanizmaları kurgulaması, hatta bu alanda çalışan startup’larla işbirliği içinde olması gerekiyor” dedi.

SAKARYA

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:37
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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