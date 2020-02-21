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Başkan Mutlu Işıksu, öğrencilerle buluştu

İHA

Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu bir araya geldi.

Başkan Mutlu Işıksu, öğrencilerle buluştu

Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu bir araya geldi.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, okul ziyaretlerinde öğrencilerle buluşmayı sürdürüyor. Başkan Işıksu son olarak Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesindeydi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve Okul Müdürü Ekrem Güneş’in de bulunduğu söyleşide, Başkan Işıksu, öğrencilerle sohbet etti, sorular sordu ve taleplerini dinleyerek belediye müdürlerine anlık talimatlar verdi. Gençlere kendi hayatı üzerinden örnekler vererek tecrübelerini de aktaran Işıksu, Adapazarı hedefini ve Belediye çalışmalarını da ayrıntılarıyla paylaştı.

Başarı gençleri doğru anlamaktan geçiyor
Gençliğin enerjisinin her daim yanlarında olmasını çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Zamanın ruhunu doğru okuyup iyi analiz etmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Gençlerimizin kararlı tutumu ve yaşadığı şehirle ilgili düşüncelerini iyi anlamamız gerekiyor. Yarınlardan daha önemli olan aslında bugün. Gençler bizim bugünümüz. Bugünümüz olan, fikirleri ile yolumuzu aydınlatan genç arkadaşlarımızla her zaman beraber olmaya devam edeceğiz. Şehrini ve insanını seven, sorgulayan, cevaplarına kafa yoran, araştıran, çözüm üreten genç arkadaşlarımızla birlikte olmaktan son derece keyif alıyorum ve biliyorum ki Adapazarımız fikir ve düşüncenin, kültür ve sanatın, bilimin ve üretimin çok daha zengin olduğu bir şehir olacaksa, bu gençlerle olacak” diye konuştu.

Doğruluk, adalet ve merhamet
Gençlere güvenini her fırsatta ifade ettiğini belirten Başkan Işıksu, “Gençliğin enerjisine, dinamizmine güveniyorum. Bugünü oluşturan ve yarınlarımıza umutla baktıran öğrencilerimizle hedeflerimize ulaşacağımıza da yürekten inanıyorum.Genç arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaları kazandırmaya devam ettiğimiz sürece biliyoruz ki; sorun kalmayacak. Ancak burada altını çizmemiz gereken hususlar var. İyi bir insan, adalet ve merhametten, doğruluktan şaşmayan bir insan olmaktan daha önemlisi yok. Böyle olduğumuz sürece hep kazanırız, hiç kaybetmeyiz. Bu anlamlarla kazanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Adapazarı’mız bugüne ve yarına gençlerin gözünden bakmayı, onların daha mutlu ve huzurlu bir geleceğe yürümelerine destek olmayı sürdürecek. Adapazarı Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olacağız” şeklinde konuştu.

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