(Görüntülü) Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için pembe formayla sahaya çıktılar

SAKARYA Üniversitesi?nde 21?incisi düzenlenen Öğrenci-Personel Liginde, İşletme Fakültesi öğrencileri kadın cinayetlerine dikkat çekmek için cinayete kurban giden kadınların isimlerinin yazılı olduğu pembe forma giyerek sahaya çıktı.

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla bu yıl 21?incisi düzenlenen Öğrenci-Personel Ligine cinayete kurban giden kadınların isimlerinin yazılı olduğu formalar hazırlattı. Sadece takımın kalecisinin sırtında Trabzon?da bölücü terör örgütü üyelerince şehit edilen Eren Bülbül?ün ismi yer alırken, diğer oyuncuların formalarında ise cinayete kurban giden Şule Çet, Emine Bulut, Münever Karabulut, Özgecan Aslan ve Ceren Özdemir gibi isimler yer aldı.

Kadına karşı şiddete dikkat çekmek istediklerini belirten İşletme Fakültesi 3?üncü sınıf öğrencisi Eyüp Ensar Hızlısoy, ?Böyle bir şeyin içerisinde bulunduğumuz için çok mutluyuz. Keşke farkındalık yaratmaya gerek olmasaydı, böyle olaylar yaşanmasaydı ama yaşandığı için bizde böyle bir şey yapmak istedik. Hem eğlenelim hem de insanlar bunu fark etsin istedik, mutluyuz.? dedi.

Son zamanlarda kadına karşı şiddetin arttığını ve bu sebeple bir farkındalık yaratmak istediklerini belirten İşletme Fakültesi öğrencisi Furkan Sağıroğlu, ?Son zamanlarda sayı sürekli artıyordu, her haber canımızı sıkıyordu. Bizde farkındalık yaratalım dedik arkadaşlarımızla en azından elimizden gelen buydu. Arkadaşlarımız da bu fikre sıcak baktılar, bizde gerçekleştirdik.? diye konuştu.

Sakarya Üniversitesi Sağlık Spor Daire Başkanlığı Spor Müdürü Recep Eren ise, ?Öğrenci maçlarımıza 14 takım katılım sağladı. Yaklaşık 1,5 ay sürecek, aynı zamanda personel ligimizde var. Öğrencilerimizde kendi fakülteleri adına katılıyor. Buradaki temel maksadımız bizim, öğrencilerin eğitim faaliyetlerine sosyal faaliyet katkısı sağlamak. Çalışanlarımızın da motivasyonuna katkı sağlamak. Bizler de Sakarya Üniversitesi ruhunu sağlamlaştırmak için, çam sakızı çoban armağanı bir katkı sağlıyoruz.? dedi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya

2020-03-05 17:45:36



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