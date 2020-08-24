Sakarya YÖS sınavı başarıyla tamamlandı

Sakarya Üniversitesi uluslararasılaşma adımlarına bir yenisini daha ekleyerek 22 Ağustos tarihinde Sakarya Üniversitesi Yabancı Öğrenci Seçme (Sakarya YÖS) sınavını küresel salgının getirdiği kısıtlamalara rağmen başarıyla tamamladı.

Sakarya YÖS sınavı, yurt içinde Sakarya, İstanbul, Ankara ve Mersin; yurt dışında ise Tanzanya, Somali’deki sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Korona virüs salgını nedeniyle sınav öncesi ve süresince önlemler sıkı şekilde alınarak öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı. Toplamda 4 bine yakın adayın katıldığı Sakarya YÖS sınavı sorunsuz şekilde tamamlandı. Böylece Sakarya Üniversitesi kendi imkanları ile hem yurt içinde hem de yurt dışında ilk YÖS sınavını gerçekleştirerek Türkiye’de YÖS sınavı yapan üniversiteler arasında yerini aldı. Sınav sonuçlarının 29 Ağustos 2020 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.