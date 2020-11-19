Suriye uyruklu kişiyi kaçıranları çalıntı plaka ele verdi 

Ramiz Kaan OKTAR-Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- İSTANBUL´da, Suriye uyruklu kişiler, yurt dışına kaçırmak için anlaştıkları kendi ülke vatandaşları M.H.´yi (45) ön ödeme olarak istedikleri parayı vermeyince el ve ayaklarını bağlayarak Sakarya´nın Kaynarca ilçesine kaçırdı. Şüpheliler, kiraladıkları araca başka bir araçtan çaldıkları plakayı takarken, polis, otomobili durdurup M.H.´yi kurtardı.
İstanbul´da yaşayan Suriye uyruklu M.H., kendisini kaçak yollarla Almanya´ya götürebileceğini söyleyen aynı ülke vatandaşı A.S. (20) ile 8 bin euro karşılığında anlaştı. M.H.´den ön ödeme isteyen A.S., olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine A.S., arkadaşlarıyla birlikte otomobil kiralayarak M.H.´yi ellerini ve ayaklarını bağlayıp, ağzını kapatarak kaçırdı. Şüpheliler, M.H.´yi kaçırdıkları otomobile, aynı marka ve modelde başka bir otomobilin plakasını çalıp takarak İstanbul´dan Sakarya´ya doğru yola çıktı.
Plakası çalınan otomobil sahibi durumu polise bildirdi. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerine çalıntı olarak kaydedilen plakanın Sakarya´nın Kaynarca ilçesinde olduğu belirlendi. Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili durdurup, araç sürücüsü A.H.´yi gözaltına aldı. Polis ekipleri, aracın arka koltuğunda el ve ayakları bağlı şekilde duran M.H.´yi fark edip, kurtardı.
Gözaltına alınan A.H.´nin ifadesinde, kendilerine para vermeyi kabul etmeyen M.H.´yi korkutmak için arkadaşlarıyla birlikte kaçırdıklarını, Kaynarca ilçesindeki bir ormanlık alanda dövüp, burada bırakmaya geldiklerini söyledi. Polis ekiplerini görünce otomobilden inip kaçan A.S. ve 2 arkadaşının yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Polisin operasyon anı bir iş yerinin güvenlik kameralarını yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Ramiz Kaan OKTAR-Murat HAZER
2020-11-19 12:46:36
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