İnşaat halindeki camiden bayrağın çalındığı iddiası



Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yapımı devam eden Şehitler Camii'nin minaresindeki Türk bayrağının çalındığı iddiası üzerine polis, çalışma başlattı.

İlçeye bağlı İncilli Mahallesi'nde yapımı devam eden Şehitler Camii'nin minaresindeki Türk bayrağının dün gece saatlerinde 2 kişi tarafından çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese gelen ekiplerce yapılan aramada kimseye rastlanmazken, olayı gören ve polislere ihbarda bulunan Metin Cansız, "İki kişilerdi. Tahmini olarak ikisi de 20 yaşlarındaydı. Bayrağı oradan aldılar, ben çıktım bağırdım ve polisi aradım" dedi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2021-01-24 18:11:11



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