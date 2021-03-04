Kontrolden çıkarak refüje çarpan araç içerisinde sıkıştı Yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

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Sakarya D100 karayolu Hendek ilçesi geçişinde iddiaya göre farklı bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaralı itfaiye erlerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza, D100 karayolu Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi Küçük Sanayi sitesi ışıkları mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametinden Hendek istikametine doğru seyir halinde olan Ali A. idaresindeki 41 R 0276 plakalı Toyota marka otomobil, iddiaya göre aynı istikamette ilerlemekte olan farklı bir araç tarafından sıkıştırıldı. Bu esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 R 0276 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Ali A., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesi sonrasında Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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