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Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu´nda devrilen TIR'ın şoförü S.A., yaralandı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 42 GP 333 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan S.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından çıkarılan S.A., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Adapazarı gişelerine giden yol kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye Ramiz Kaan OKTAR

2021-03-08 16:28:45



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