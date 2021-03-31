SASKİ’nin yeni Genel Müdürü Yiğit Turan oldu

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’ne Yiğit Turan atandı.

SASKİ Genel Müdürlüğü’ne, SASKİ Genel Müdür Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Yiğit Turan atandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı görevlerini başarıyla yürüten Turan, SASKİ Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Turan’a yeni görevinde başarılar diliyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.