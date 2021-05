Sakarya’da son 1 ayda vaka sayısında yüzde 54 azalma Günlük vaka sayısı; 610’lardan, 283’lere geriledi Yoğun tedbirler meyvelerini vermeye başladı Sakarya’da vakalar azalıyor

Sakarya'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan yoğun tedbirler sonuçlarını vermeye başladı. Son 1 ayda vakalarda yüzde 54 azalma gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık risk haritasında 100 bin kişide görülen vaka sayısında 414,52 olan Sakarya'da tedbirler üst düzeye çıkarıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimlere, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde sıkı denetim talimatı verildi. Ramazan ayında kentin merkezi noktaları başta olmak üzere nerdeyse her köşe başında uygulamalar gerçekleştiriliyor. İkametlerinin bulunduğu mahallenin dışında yakalanan ve izinsiz sokağa çıkan vatandaşlar tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Uygulanan yoğun tedbirler sonuçlarını vermeye başladı, şehirde son



Bir ayda vakalarda yüzde 54 azalma gerçekleşti

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Personelimiz ile düzenli olarak yaptığımız toplantılarda, salgının azaltılmasında denetim ve uygulamaların etkisi ile ilgili durum değerlendirmesi yaptık. Sakaryamız da alınabilecek tedbirleri gözden geçirdik. İlimizde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü personelimizin tamamının sahada görev alması ile 100’e yakın denetim noktasında, yoğun uygulamalar ve denetimler gerçekleştirildi. 6 Nisan itibariyle günlük vaka sayısı 610 iken, her geçen gün azalan grafikle 2 Mayıs itibarı ile günlük vaka sayısı yüzde 54 düşüşle 283‘e geriledi. İlimiz genelinde denetim ve kontrollerimiz halen devam ediyor. Pandeminden kurtulabilmemiz için gayretlerimizi ve çalışmalarımızı sonuna kadar hep birlikte sürdürmeliyiz. Yine güzel günlere kavuşmak, bizim elimizde. Sakaryamızın bunu başaracağına inancım tamdır. Tüm çabamız Sakaryalı vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için. Her zaman söylediğimiz gibi, Sakarya’nın huzuru bizim gururumuzdur” ifadelerine yer verdi.

