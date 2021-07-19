Bayram öncesinde çocuklara bayramı yaşattılar Minikler, çocuk şenliklerinde doyasıya eğlendi 2 gün süren şenlikler renkli görüntülere sahne oldu Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan: “İlgi bekliyorduk ama bu kadar ilgiyi ben dahi beklemiyordum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram öncesinde çocuklara bayramı yaşattılar Minikler, çocuk şenliklerinde doyasıya eğlendi 2 gün süren şenlikler renkli görüntülere sahne oldu Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan: “İlgi bekliyorduk ama bu kadar ilgiyi ben dahi beklemiyordum”

İHA

Bayram öncesinde çocuklara bayramı yaşattılar Minikler, çocuk şenliklerinde doyasıya eğlendi 2 gün süren şenlikler renkli görüntülere sahne oldu Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan: “İlgi bekliyorduk ama bu kadar ilgiyi ben dahi beklemiyordum”

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde pandemi kısıtlamalarının kalkmasından dolayı düzenlenen çocuk şenliklerinde minikler gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinliği düzenleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Çok iyi bir etkinlik oldu ben katılım bekliyordum ama bu kadarını değil. İnsanlarımızın ve çocuklarımızın buna ihtiyacı varmış bunu da gördük“ dedi.
Akyazı Belediyesi tarafından organize edilen çocuk şenliklerinin etkinliği ilgi gördü. Akyazı Atatürk Stadında gerçekleşen Çocuk Şenliklerinde birbirinden havalı oyuncaklar ve oyun parkurlarında eğlenen çocuklar, jonklör, sihirbaz, Kukla Show, karnaval yiyecekleri, panayır oyunları, yarışmalar, Akyazı Belediyesi Sokaktan sanata ekibi tarafından hazırlanan tiyatro ve palyaço oyunları ile eğlenceli sunumlarla bir hafta sonu geçiren minikler gönüllerince eğlendiler. İki gün süren çocuk şenliklerine 7’den 70’e tüm Akyazılılar yoğun bir talep göstererek katıldı. Bayram havasında geçen şenliklerde birçok oyunu büyük bir keyifle oynayan çocuklar unutulmaz bir gün yaşarken anne ve babalarda çocuklarının eğlencelerine ortak oldu. Etkinlik sonrası ise tamamen ücretsiz olan şenliğe katılan çocuklara sürpriz hediyeler dağıtıldı. Şenliğin bitişinde ise Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan programın gerçekleşmesinde yoğun bir emek gösteren Belediye Başkan yardımcılarına, birim müdürlerine, tüm belediye çalışanlarına ve Adafest ekibine teşekkür ederek günün anısına sahnede toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Burada olduğum için çok mutluyum
Etkinliğe katılan 9 yaşındaki Serra Ateş, “Çok eğleniyorum. Etkinlikte; dondurma yedim, zıpzıplara bindim, dondurma ve pamuk şeker yedim. Bizi eğlendirdikleri için herkese teşekkür ederim ve etkinliklerin devam etmesini istiyorum” derken 9 yaşındaki Mert Özyiğit ise, “Parkurlara biniyorum, dondurmalar yiyorum, eğleniyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve çok teşekkür ederim bizi eğlendirdikleri için” dedi.

Çok teşekkür ederiz
Etkinliklere gelerek tüm oyuncaklardan faydalandığını belirten Esra Badem, “Etkinliklerde dans ettik. Çeşitli balonlar vardı onlara bindik. Belediyemizin bize sunmuş olduğu dondurmalardan, pamuk şekerlerden olsun hepsinden faydalandık ve buradaki bütün imkanlardan yararlandık. Herkese çok teşekkür ediyorum, palyaçolar çok iyiydi bizleri çok eğlendirdiler harikaydılar. Bilal başkanım sizi çok seviyorum, çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Çok iyi bir etkinlik oldu ben katılım bekliyordum ama bu kadarını değil
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Uzun bir pandemi süreci yaşadık. Çocuklarımız ailelerimiz evlerde çok sıkıldılar, bayram tatilinin de başladığı bu günlerde Kaymakamlığımız ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz ile beraber düzenlediğimiz yaz spor okullarının açılışıyla birleştirerek böyle çocuklarımızın, ailelerimizin rahatlamaları için böyle bir etkinlik düzenledik. Çok iyi bir etkinlik oldu ben katılım bekliyordum ama bu kadarını değil. İnsanlarımızın ve çocuklarımızın buna ihtiyacı varmış bunu da gördük. Pandemi kurallarını ihlal etmeden yani, girişlerde ateş ölçer, dezenfektan oyuncakların yanlarında yine dezenfektanlar dağıtımı yapıyoruz. İlgi bekliyorduk ama bu kadar ilgiyi ben dahi beklemiyordum. Dün başladık etkinliklere çarşı içerisinden kortej eşliğinde alan geldik ve akşam 23.00’da bitirdik. Bugün çok sıcak diye 19.00 gibi başladık gece 00.00’de bitireceğiz. Allah nasip ederse bunu da geleneksel hale getirip 23 Nisan’la entegre edip her yıl Akyazı Belediyesi Çocuk Şenliği 23 Nisan’da olacak. Dediğim gibi uzun bir pandemi süreci sonrasında çocuklarımıza da ailelerimize de iyi geldiğini düşünüyoruz. Herkes çok eğleniyor tabi bizde çok mutlu oluyoruz böylelikle” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayramda et tüketimine dikkat
YEREL HABERLER Bayramda et tüketimine dikkat
Bayram öncesi boğulma tehlikesi geçiren 122 kişi kurtarıldı Büyükşehir cankurtaranları işi sıkı tutuyor: 2 günde 122 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Bayram öncesi boğulma tehlikesi geçiren 122 kişi ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Muhalefet konuşuyor, biz iş yapıyoruz” “18 Haziran 2023'te ise herkes susacak, milletimiz sandıkta konuşacak”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Muhalefet ...
TEM'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER TEM'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu: ...
Kıvılcımlar saçarak yolun ortasına düşen elektrik kablosu korkuttu
YEREL HABERLER Kıvılcımlar saçarak yolun ortasına düşen elektrik ...
Sakarya'da Bodrum sahillerini aratmayan görüntüler Sıcak havadan bunalan sahile akın etti
YEREL HABERLER Sakarya'da Bodrum sahillerini aratmayan ...
Kontrolden çıkan soda yüklü tır devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan soda yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Berberlerin bayram yoğunluğu "Bayram yoğunluğu yaklaşık 10 gün önceden başladı"
YEREL HABERLER Berberlerin bayram yoğunluğu "Bayram yoğunluğu ...
El frenini çekmeyi unuttuğu otomobili dereye düştü Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ise kayıplara karıştı
YEREL HABERLER El frenini çekmeyi unuttuğu otomobili dereye ...
3 tonluk yüksek gerilim hattı direği, otomobilin üzerine devrildi
YEREL HABERLER 3 tonluk yüksek gerilim hattı direği, otomobilin ...
TEM'de tatilci yoğunluğu görenleri şaşırtıyor Sakarya TEM Otoyolunda durma noktasına gelen bayram trafiği havadan görüntülendi Trafiği görün vatandaşlar tatilciler için böyle dua etti: “Böyle bir trafik yoğunluğu görmedim, Allah yardımcıları olsun”
YEREL HABERLER TEM'de tatilci yoğunluğu görenleri şaşırtıyor Sakarya ...
Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuğun cansız bedenine 6 saat sonra ulaşıldı Çocuğun cansız bedeni suya düştüğü yerden yaklaşık 4 kilometre mesafede suda sürüklenirken bulundu
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuğun cansız ...