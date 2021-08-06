Kayıp olarak aranan Veysel, arkadaşlarıyla gezmeye gitmiş

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında



AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, ailesiyle fındık bahçesinde çalışırken ortadan kaybolan Veysel Akgedik´in (15) arkadaşlarıyla birlikte gezmek için otostop yaparak Erenler ilçesine gittiği belirlendi. Akgedik polis tarafından bulunup ailesine teslim edildi.

Şanlıurfa´dan ailesiyle birlikte geldiği Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Mahallesi´nde fındık bahçesinde çalışan Veysel Akgedik, dün öğle saatlerinde ortadan kayboldu. Ailesi Akgedik´e ulaşamayınca güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bahçede ve çevresinde bulunan ormanlık alanda köpeklerle arama yaptı, ancak sonuç alınamadı.

Jandarma, Veysel Akgedik ile ilgili bilgileri diğer ilçelerdeki jandarma komutanlıkları ve emniyet müdürlükleri ile de paylaştı. Veysel Akgedik, dün polis ekipleri tarafından bulundu. Arkadaşlarıyla gezmek için otostop yaparak Erenler ilçesine gittiği belirlenen Veysel Akgedik, ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Mesut ÇATAK

2021-08-06 11:50:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.