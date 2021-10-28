Serap hemşire, koronavirüsten yaşamını yitirdi

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´da, hemşire Serap Yeşil (40) koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya Erenler Toplum Sağlığı Merkezi´nde görev yapan hemşire Serap Yeşil, bir süre önce koronavirüs testi yaptırdı. Testinin pozitif çıkması üzerine Serap Yeşil, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı. 2 çocuk annesi Serap Yeşil durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Serap hemşire, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Bugün, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tören düzenlendi. Törene, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Yeşil´in ailesi ve sağlık çalışanları katıldı. Törende, okunan duaların ardından Serap Yeşil'in cenazesi memleketi Düzce´ye götürüldü. Serap hemşire, Düzce´de toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK
2021-10-28 15:43:16
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