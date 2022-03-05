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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SUBÜ’lü öğrenciler, Poyrazlar’da doğanın keyfini çıkardı

İHA

SUBÜ’lü öğrenciler, Poyrazlar’da doğanın keyfini çıkardı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) Bahar Yarıyılının başlamasıyla birlikte ilk doğa yürüyüşü etkinliği Poyrazlar’da gerçekleştirildi.
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe aralarında öğrenci, akademisyen ve idari personellerin bulunduğu 170 kişi katıldı. Doğanın tadını çıkaran ve bir yandan da spor yapan ekibe Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Murat Şen rehberlik etti. SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yeni dönemde havaların da ısınmasıyla birlikte birçok üniversite dışı etkinliğimiz olacak. Bunlardan ilkini şehrimizin doğa harikalarından Poyrazlar’da gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin hem faaliyetlerde bulunarak bir araya gelmelerini, hem de şehrimizin güzelliklerini tanımalarını önemsiyoruz” denildi.

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