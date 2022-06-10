Akaryakıt istasyonunda görünmez kaza 2 otomobil arasında kalan çalışan yaralandı

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Sakarya'da akaryakıt istasyonunda otomobile yakıt pompası takmak için eğilen çalışan, o sırada arkadan gelen bir otomobilin çarpmasıyla 2 aracın arasında kaldı. Kazada çalışan yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. isimli çalışan, yakıt almak için duran bir otomobilin arka tampondaki dolum noktasına pompayı yerleştirmek için eğildi. O esnada, arka kısımda bulunan dolum noktasına yaklaşan E.F. idaresindeki otomobil ise S.Ö.'ye çarptı. 2 otomobil arasında kalan çalışanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yarılıyı hastaneye kaldırırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çalışanın otomobilin altına eğilmesi, arka dolum noktasına yanaşan aracın çalışana ve otomobile çarpması, çalışanın yere düşmesi yer alıyor.

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