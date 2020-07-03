Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sırasında fabrikada 150-200 işçinin çalıştığı, 56 kişinin yaralandığı öğrenildi. Patlama sonrası çevre illerden yangını söndürmek için destek geldi. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanı bölgeye hareket ettiSakarya Hendek havai fişek fabrikası nerede? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Sakarya Hendek havai fişek fabrikası nerede?

Adres: Yukarıçalıca, 54300 Hendek/Sakarya