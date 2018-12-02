Sakarya'nın Karasu ilçesinde bu sabah saat 04.20 sıralarında Sahil Park Kavşağı'nda 'mini çarşı' olarak bilinen yerdeki bir restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu İtfaiye Amirliği'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI

AA'da yer alan habere göre takviye ekiplerin de desteğiyle yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, restoran ve 30 ahşap iş yeri kullanılamaz hale geldi. Restoranda başlayıp çevreye yayılan yangında, restoran ile çevredeki 30 ahşap iş yeri kullanılamaz hale geldi. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü, olası bir kundaklama şüphesine karşı konuyla ilgili inceleme başlattı.

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