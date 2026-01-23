Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
Örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri, propaganda yaptıkları ve finans sağladıkları öne sürülen 5 şüpheli, Adapazarı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Fotoğraf: DHA