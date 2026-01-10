Sakaryaspor: 1 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor ile Bandırmaspor, 1-1 berabere kaldı. Dieumerci Ndongala'nın 20. dakikada kaydettiği golle beraberliği kurtaran Bandırmaspor, puanını 27'ye çıkardı. Sakaryaspor ise haftayı 23 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 61'de Lukasz Zwolinski atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 87. dakikada Dieumerci Ndongala kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti dört maça çıkan Bandırmaspor, puanını 27'ye yükseltti. Sakaryaspor ise puanını 23'e çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Bandırmaspor, Pendikspor'u ağırlayacak.