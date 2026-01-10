Sakaryaspor: 1 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Yürekleri ısıtan görüntüler: Polis kalkanı bebeği ve annesini fırtınadan böyle korudu

İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan anne ve bebeği, yağmur ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayınca yardımlarına o sırada nöbet tutan Çevik Kuvvet Polisi koştu. Polisin anne ve bebeğinin etrafında kalkan olduğu anlar kameraya yansıdı.