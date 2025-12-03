Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Sakaryaspor Başkanı Kıratlı istifa ettiğini açıkladı! - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor Başkanı Kıratlı istifa ettiğini açıkladı!

        Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.

        Giriş: 03.12.2025 - 00:39 Güncelleme: 03.12.2025 - 00:39
        Sakaryaspor Başkanı Kıratlı istifa etti!
        Sakaryaspor Kulübü Başkanı Muhammet Kıratlı, istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

        Kıratlı yaptığı paylaşımda, "Kulübümüze hizmet etmek benim için büyük bir onur ve sorumluluktu. Göreve geldiğim günden bu yana takımızın menfaati için var gücümle çalıştım. Ancak geldiğimiz noktada, kulübümüzün önünde yeni bir enerjiye, daha yoğun mesai koyabilecek bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu görüyorum. Bu nedenle, Sakaryaspor'un önünü açmak ve camiamızın taze bir motivasyonla yoluna devam etmesine imkân sağlamak adına başkanlık görevimden ayrılıyorum. Görev sürem boyunca her zaman desteklerini hissettiğim Sakarya Valimiz Rahmi Doğan'a AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, Türk-İş Genel Başkanımız Ergün Atalay'a, Sakarya Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a, ilçe belediye başkanlarımıza, bir birbirinden kıymetli iş insanlarına, sponsor olan firmalarımıza, basınımızın değerli temsilcilerine, yönetim kurulumuz ve gece gündüz demeden çalışan ekip arkadaşlarıma, kulübümüzde çalışan tüm emektarlarımıza göreve geldiğim ilk günden itibaren desteğini esirgemeyen yeşil siyah sevdalısı taraftarlımıza teşekkür eder, tüm camiamızdan hakkını helal etmesini rica ederim. Sakaryaspor her zaman kalbimin en özel yerinde olacaktır. Esenlikle kalın" ifadelerine yer verdi.

