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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor'da İrfan Buz dönemi - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor'da İrfan Buz dönemi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 20:11 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:11
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        Sakaryaspor'da İrfan Buz dönemi!
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        Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz, yarın Bosna-Hersek'teki fesih işlemlerini tamamladıktan sonra şehrimize gelecektir. Hoş geldin İrfan Buz." ifadelerine yer verildi.

        Ligde 45 puan ve averajla 15. sırada yer alan Sakaryaspor, 27 Nisan Pazar günü Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

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