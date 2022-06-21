Sakin Şehir Kemaliye için hedef UNESCO!

AA

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve milattan önce 3 binli yıllara dayanan tarihi ile kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de öne çıkan Kemaliye, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması ve Uluslararası Sakin Kentler Birliğince sakin kent seçilmesiyle daha çok turist ağırlamaya başladı.

AA'nın haberine göre UNESCO’nun kalıcı listesine girmesi için yürütülen hazırlıklar kapsamında, ilçenin tanıtımı amacıyla Kemaliye Belediyesince farklı dillerde, ilçenin kültürel değerlerini ve tarihini ön plana çıkaran klip hazırlandı.

Klipte, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi olan Karanlık Kanyon ile macera tutkunlarına unutulmaz güzellikler sunan doğal güzelliklere yer verildi.

Her iki tarafı yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan 7 kilometre uzunluğundaki Taş Yol ile adrenalin tutkunlarını ağırlayan ilçe, yöresel evleriyle de beğeni topluyor.

"AMACIMIZ KALICI LİSTEYE GİRMEK"

Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, AA muhabirine, Kemaliye’nin, geçici miras listesine alınması ile sakin kent unvanı verilmesinin kendilerine başka bir misyon yüklediğini aktardı.

UNESCO'nun kalıcı listesine girmek için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Yeşilbaş, şöyle konuştu:

"Bir yer UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdiği zaman aslında UNESCO bize şunu diyor; 'Burası artık sizin değil, tüm dünyanın ortak mirası.' Bu aslında Kemaliye için çok önemli bir marka ve katma değer. UNESCO'nun geçici listesinde 83. sırada yer aldık. Her sene bir yeri UNESCO'ya alıyorlar. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız kalıcı listeye girmek. Bunun bize hem sorumlulukları var hem yapmamız gereken ödevler hem de hazırlamamız gereken dosyalar var."

Yeşilbaş, bazı turistlerin sadece UNESCO'nun kalıcı veya geçici listesinde yer alan yerleri ziyaret etiklerini anımsattı.

Kemaliye'nin de bu listeye girmesiyle çok kişiye ulaşabilir olduğunu anlatan Yeşilbaş, şunları kaydetti:

"İlçe birçok yerde adını duyurabilir hale geldi. Buraya Avustralya, Amerika ve Avrupa'dan da turistler geliyor. Geçici miras listesine girmenin inanılmaz bir katma değeri oldu. UNESCO'nun bence turizmden daha önemli olan, o yerin daha yaşanabilir olması noktasında katkıları var. Kemaliye bildiğiniz gibi çok sakin, gürültünün, çevre kirliliğin olmadığı, nüfusunun az olduğu, hayatın karmaşasının olmadığı, havasının ve suyunun tatlı olduğu bir yer. Bu da hem turizm için hem de şehirlerin daha yaşanabilir olması açısından önemli."

KEMALİYE, UNESCO'NUN KALICI LİSTESİNE GİRMEYE HAZIR

UNESCO ve Sakin Kent Proje Koordinatörü, Kemaliye Belediye Başkan Vekili Ethem Kılıç da Kemaliye'nin Doğu Anadolu'nun kültür ve turizm başkenti olduğunu söyledi.

Kemaliye’nin özel bir coğrafya olduğunu ve "Anadolu Türk kültürünün kök hücresi" sayılan ilçe olduğunu ifade eden Kılıç, "Geçici listeye girdikten sonra Kemaliye'de UNESCO bürosu kurduk. Belediyemiz bünyesinde yaptığımız arşiv çalışmalarının hepsi toplanmaya başladı. Yapacak çok işimiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bir protokol imzalama aşamasındayız" dedi.

Kılıç, Kemaliye'nin geçici listeden kalıcı listeye geçmesi için hazır olduğunu ve bunu, tüm yöre halkının heyecanla beklediğini söyledi.

Bakanlık ile protokolün imzalanmasının ardından yeni bir dönemin başlayacağını dile getiren Kılıç, şunları aktardı:

"Dünyaya Anadolu'dan çok güzel bir örnek sunacağız. Buraya gelenler veya burayı öğrenenler, ‘Anadolu'da gerçekten bu dağların arasında bu medeniyet nasıl kurulmuş ve hala bozulmadan nasıl sürdürülüyor.' diyor. Biz de tabii bundan mutlu oluyoruz. Anadolu'ya, Türk dünyasına, Türkiye’mize güzel örnek sunduğumuzu düşünüyoruz. Kemaliye için yabancı dilde seslendirilmesi yapılmış klipler hazırladık. Bir prodüksiyon firması ile çok güzel bir çalışma yaptık. Şu an sosyal medyada dönecek ve yayımlanacak çok güzel tanıtıcı klip. UNESCO ve Cittaslow'a girdikten sonra Kemaliye'nin bilinirliliği çok arttı. Kaliteli turist çekmeye başladık. Yerli ve yabancı gezginler, kültürel yerleri merak eden ve eğitim seviyesi yüksek çok önemli gezginleri artık ağırlamaya başladık."

Kılıç, dünyanın dört bir yanından turist ağırladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sene ağırladığımız turist sayısı rekor seviyede. Turistlerin dünyanın çeşitli ülkelerinden geliyor olması bizi daha da heyecanlandırdı. Meksika gibi uzak coğrafyadan insanların artık ‘Kemaliye'ye gideceğim.’ diyerek gelmesi hakikaten çok heyecan verici. Bu sene özellikle yabancı turist sayısında çok ciddi artış oldu. Kemaliye, sivil toplumu güçlü bir kent. Dernekler, KEMAV, üniversitemiz, kaymakamlığımız ve belediyemiz hep beraber UNESCO ve Cittaslow sürecinde beraber çalışıyoruz."