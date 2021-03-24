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Sakin şehir unvanlı Gökçeada'da koronavirüs endişesi

Türkiye'de günlük koronavirüs vakaları 20 binin üzerinde seyrederken risk haritası da günden güne kızarıyor. Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin adalarındaki vaka sayıları ise bağlı oldukları illere göre farklılık gösteriyor. Ada sakinleri ulaşım ve hastane imkanlarının sınırlı olması nedeniyle olası bir vaka artışından endişe duyuyor

Sakin şehir unvanlı Gökçeada'da koronavirüs endişesi
HABERTURK.COM

Son yıllarda Türkiye’nin sakinliğiyle önemli kaçış noktalarından biri haline gelen adalarından Gökçeada’da sınırlı sağlık imkanları nedeniyle koronavirüsle mücadelede zorluklar yaşanıyor.

Son olarak hafta başında Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle aralarında Rum okullarının da bulunduğu toplam 5 okulda yüz yüze eğitime ara verildi. Öğretmen ve öğrencilerin 10 gün boyunca karantinada kalması kararlaştırıldı.

Yaklaşık 10 bin nüfusu olan Gökçeada'da günlük vaka sayılarının 50’leri bulduğu ileri sürülürken nüfusuna oranlandığında bu rakam Çanakkale ilinin merkezindeki risk seviyesine ulaşıyor. Zira Çanakkale, 100 binde 202 vaka ile kırmızı illerden. Nitekim Sakin şehir anlamına gelen 'Cittaslow' unvanına sahip olan adadaki riski gösteren harita da özellikle vakaların merkez ve yakınındaki köylerde yoğunlaştığını gösteriyor.

Adaya geliş gidişlerin serbest olması mutasyonlu virüsün adada yayılmasını da hızlandırıyor. Adalılar 2 haftalık bir karantina uygulamasının turizm sezonu öncesinde vaka sayılarını hızla aşağı çekebileceğini böylece sınırlı imkanları olan sağlık hizmetlerinde de yığılmaların önlenebileceğini ifade ediyor.

Çanakkale’ye bağlı Bozcaada’da ise durum Gökçeada’ya göre bir hayli iyi.

ADALARDA DURUM NE?

Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritasına göre Bozcaada’da vaka sayısı bir hayli sınırlı.

Peki Türkiye’nin diğer adalarında durum nasıl?

İstanbul’un yaklaşık 16 bin kişinin ikamet ettiği adalarında vaziyet ile oranla görece çok iyi.

Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritasına göre İstanbul’un adaları kızarmış değil.

Marmara’nın büyük adalarından Balıkesir’e bağlı Marmara adasında da durum bağlı olduğu ile göre daha iyi.

Bölgedeki Avşa Adası’nda da merkezinde kızarık bölgeler gözlense de korona konusunda ada görecek sakin.

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