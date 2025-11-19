Sakıncalı oyuncuları ve konusu: Sakıncalı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Now TV'nin yeni dizisi Sakıncalı, 19 Kasım Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor. Sakıncalı oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Özge Özpirinççi ve Salih Bademci'nin paylaştığı dizi; çocuğunu kaybettikten sonra hayata karşı dimdik duran Süreyya'nın adalet ve intikam uğruna verdiği çarpıcı mücadeleyi konu alıyor. Peki Sakıncalı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte Now TV'nin yeni dizisi Sakıncalı konusu, oyuncuları ve dizi karakterleri...
Now TV’nin yeni sezon dizilerinden biri olan Sakıncalı, bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Özge Özpirinççi, Salih Bademci, Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker gibi isimleri buluşturan Sakıncalı oyuncuları ve konusu ile araştırılıyor. Her Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapımda; öfke, kayıp ve dayanışma iç içe geçiyor. Peki, güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyan Sakıncalı konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Now TV’nin yeni dizisi Sakıncalı oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri...
SAKINCALI DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!
Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu NOW TV’nin yeni dizisi Sakıncalı, yayın hayatına başlıyor.
Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Gold Film imzalı dizi, 19 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
SAKINCALI DİZİSİ KONUSU
Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı Sakıncalı dizisi, çocuğunu kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan Süreyya’nın (Özge Özpirinçci) adalet ve intikam arasındaki ince çizgide yürüyen çarpıcı mücadelesini anlatıyor.
Kayıp, öfke ve vicdan duygularının iç içe geçtiği bu derin yolculuk, seyirciyi güçlü bir kadının yeniden doğuşuna tanık edecek.
SAKINCALI 1. BÖLÜM ÖZETİ
Ülkenin en tanınmış ailelerinden olan Gökmen Ailesi, hediye ve çiçek gönderen şirketleri “Bu An İçin”in 15. Yıl kutlamasında hiç beklemedikleri bir olayla karşılaşırlar.
Nazım ve Süreyya Gökmen çocuklarına miras olarak bırakacakları bir şirket kurmuş mutlu bir ailedir. Ancak Nazım’ın hırsı onu karanlık bir ortaklığa sürükler. Ortakları Faysal ve Çetin, Nazım’ın onlara oynadığı oyun nedeniyle kutlamayı felakete çevirirler.
Bir yandan Süreyya’nın oğlu Can, Nazım’ın karanlık işlerine yardım eden bir kurye olan Didem ile birliktedir. Kutlama gecesi senelerdir saklanan sırrın ortaya çıkmasıyla beraber Nazım’ın gizli ajandansından haberi olmayan Süreyya, büyük bir acıyla sınanacaktır.
Acıyla sınanan herkesin hikayesinin değiştiği bu gece; bambaşka olaylara neden olacaktır.
SAKINCALI DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Sakıncalı dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde:
Özge Özpirinççi, Salih Bademci, Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Beyti Engin, Lidya Atlık, Seray Özkan, Umay Anadolu, Özgür Cem Tuğluk, Miray Akay, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu.
SAKINCALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sakıncalı dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Dizinin bazı sahnelerinin özellikle Beşiktaş, Eminönü, Galata ve Beykoz'da çekildi.
İstanbul’un tarihi sokakları, dar caddeleri ve Boğaz manzaralı mekanları, hikayenin dramatik atmosferine uygun şekilde kullanılıyor.
SAKINCALI DİZİ KARAKTERLERİ
Özge Özpirinççi (Süreyya Gökmen)
Salih Bademci (Çetin Eroğlu)
Cem Bender (Nazım Gökmen)
Nihal Yalçın (Berfin Tangören)
Olgun Toker (Faysal Tangören)
Beyti Engin (İhsan Başelli)
Zeynep Eronat (Elmas Eroğlu)
Berk Bakioğlu (Ayaz Gökmen)
Asiye Dinçsoy (Gonca Güleç)
Lidya Atlik (Sude Başelli)
Seray Özkan (Eliz Gökmen)