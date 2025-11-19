Bir yandan Süreyya’nın oğlu Can, Nazım’ın karanlık işlerine yardım eden bir kurye olan Didem ile birliktedir. Kutlama gecesi senelerdir saklanan sırrın ortaya çıkmasıyla beraber Nazım’ın gizli ajandansından haberi olmayan Süreyya, büyük bir acıyla sınanacaktır.

Acıyla sınanan herkesin hikayesinin değiştiği bu gece; bambaşka olaylara neden olacaktır.