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Sakinleştirmeye çalıştı, bacaklarından vuruldu

Ankara'da babasıyla tartışan kocasını sakinleştirmeye çalışan kadın, eşi tarafından silahla bacaklarından vurularak yaralandı

Sakinleştirmeye çalıştı, bacaklarından vuruldu
AA

Özel güvenlik görevlisi Harun K. ile kayınpederi Turan H, Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi 1689. Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Bunun üzerine Tuğba K, eşi ile babasını sakinleştirmek için aralarına girdi.

Tartışma esnasında Harun K, kendisini sakinleştirmeye çalışan eşine ateş etti.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDEREK DAMADINI KOVALADI

Silahtan çıkan kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu Tuğba K. yere düştü, eşi olay yerinden kaçtı. Baba Turan H, pompalı tüfekle ateş ederek damadını kovaladı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuğba K'nin sol dizinde 5, sağ dizinde bir kurşun yarasının olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçarken silahını yoldaki çöp kutusuna attığı tespit edilen Harun K, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Harun K. ve kayınpederi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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