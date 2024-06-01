Sakıp Sabacı Müzesi’nde sinema keyfi

Sakıp Sabancı Müzesi, sanatseverleri unutulmaz bir sinema deneyimi için açık hava gösterimlerine davet ediyor. Bu yıl, Sabancı Vakfı'nın katkıları ve Başka Sinema işbirliğiyle düzenlenecek olan 'Müzede Suare: Başka Renkler, Sesler, Yüzler' açık hava film gösterimleri, dünya sinemasından ödüllü yapımları, bağımsız yerli ve yabancı filmleri kapsayan zengin programıyla 4-9 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak.

Sakıp Sabancı Müzesi'nin eşsiz açık hava mekânı Fıstıklı Teras'ta gerçekleşecek etkinlik, İstanbul'un muhteşem boğaz manzarası eşliğinde, büyüleyici bir seyir tecrübesine ev sahipliği yapacak.