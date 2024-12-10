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        Haberler Bilgi Magazin Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar konusu ve oyuncu kadrosu

        Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte konusu ve oyuncu kadrosu

        Now TV'nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi entrika ve sırlarla dolu gerçek bir paşa ailesini konu alıyor. Yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş'ın oturduğu dizinin senaryosunu Hande Altaylı kaleme alıyor. Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Nilsu Berfin Aktaş gibi oyuncuları buluşturan yapımın ilk tanıtımı yayınlandı. Peki, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 15:45 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:45
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        Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yayın tarihi açıklandı. Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz gibi birbirinden başarılı isimlerden oluşan kadroda Meryem Uzerli de yerini alacak. Peki Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar ne zaman başlıyor?

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        ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ KONUSU

        Entrika ve sırlarla dolu gerçek bir paşa ailesini konu alan dizinin hikayesi 1912’de başlıyor.

        Aralarında Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral’ın da olduğu Şakir Paşa Ailesi'nin sıra dışı yaşamları ve ilişkileri gözler önüne serilecek.

        ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ OYUNCULARI,

        Senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda;

        Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt gibi oyuncular yer alıyor.

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        ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş’ın oturduğu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

        Dönemin atmosferini yansıtan kostümlerin ve gözalıcı mekanların gösterildiği tanıtım sonrası dizinin yayın tarihi araştırılmaya başlandı.

        Dizinin yayın tarihi 15 Aralık Pazar günü olarak duyuruldu.

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