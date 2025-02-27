Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken sakız çiğnemek orucu bozar mı?

11 ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşmasıyla pek çok kişi tarafından yıllardır merak edilen o soru yeniden gündeme gelmeye başladı. Birçok kişi oruçluyken sakız çiğnenebilir mi merak ediyor. Peki sakız çiğnemek orucu bozar mı? İşte konu ile ilgili tüm merak edilenler…

SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

Neredeyse her Ramazan ayında oruç tutan kişiler tarafından merak edilen bir soru olan “Sakız çiğnemek orucu bozar mı?” sorusunun cevabını hemen hemen her yerde bulmak mümkündür. Oruç tutan kişilerin ağız kokusunu önlemesi, sigara bağımlısı olan kişilerin oyalanması gibi çeşitli nedenlerle sakız çiğnemesi orucunun bozulmasına neden olabilir. Pek çok kaynağa göre ağız ve burundan alınan ve mideye ulaşan her şey orucun bozulmasına neden olur. Buna göre sakız çiğnemenin de orucu bozduğunu söylemek mümkündür.

Ağız kokusunu gidermek ya da diş ağrısını azaltmak veya yok etmek gibi sebeplerle ağız spreyi ve buna benzer maddelerin yutulması ve mideye ulaşması orucu bozarken yutulmadığında orucun bozulmayacağı da söylenebilir. Kenger gibi tatsız ve aromasız sakızları yutmamaya dikkat ederek çiğnemek orucu bozmaz. Ancak Diyanete göre hangi sakızın orucu bozmayan türden olup olmadığı bilinmeyeceği için oruç tutarken sakız çiğnemekten kaçınmak gerekir.

ŞEKERSİZ SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

Sigara bağımlıları, mide problemi yaşayanlar ve çeşitli nedenlerle Ramazan ayında oruç tutarken sakız çiğnemenin orucu bozup bozmadığı pek çok kişinin merakla takip ettiği bir konudur. Pek çok kaynağa bakılarak sakız çiğnemenin orucu bozabileceği anlaşılır. Bazı din adamlarına ve fetvalara göre şekersiz, kokusuz, tadı olmayan sakızların orucu bozmadığı ancak kişinin orucunun bozulma riskinin de bulunduğuna dair bilgiler bulunur.

Genel olarak kabul edilen ise sakız çiğnemenin orucu bozduğudur. Eğer kişi oruçluyken iftar saatinden önce yanlışlıkla sakız çiğnerse fark eder etmez sakızını ağzından çıkarıp orucuna devam etmelidir. Ancak bilerek oruç sırasında sakız çiğniyorsa sakızın içinde bulunan aroma ve lezzet veren çeşitli maddeler kişinin orucunun bozulmasına neden olur. Kişi iftar ile sahur arasında istediği gibi yiyip içmeye ve sakız çiğnemeye devam edebilir.