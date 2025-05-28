Seyahat ederken dikkat! Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
Her ülkenin kendi kültürü, toplumsal düzeni ve öncelikleri doğrultusunda koyduğu bazı kurallar vardır. Ancak bazı yasaklar, ilk duyulduğunda insanı gerçekten şaşırtabiliyor. İşte dünya genelinde hayret uyandıran ilginç yasaklar...
Seyahat planı yaparken sadece pasaport değil, yerel yasakları da yanınıza alın! Çünkü dünya genelinde sakız çiğnemek bile yasak olabilir. İşte size ülkeler arasındaki en ilginç yasaklar listesi.
DÜNYA ÇAPINDA YASAKLANMIŞ ŞAŞIRTICI ŞEYLER
1. SAKIZ YASAĞI – SİNGAPUR
Singapur, hijyen ve düzen konusunda oldukça katı kurallara sahip bir ülke. 1992 yılında getirilen sakız yasağı da bunun bir göstergesi. Toplu taşıma sisteminde yaşanan sorunlar özellikle tren kapılarındaki sensörlere yapıştırılan sakızlar nedeniyle hükümet bu ürünü tamamen yasakladı. Marketlerde sakız bulmak mümkün değil. Ancak yalnızca tıbbi amaçlı sakızlar, doktor reçetesiyle alınabiliyor. Yasağa uymayanlar yüksek para cezalarıyla ya da hapisle karşılaşabiliyor. Singapur’a giderken sakızınızı valize koymamakta fayda var!
2. OYUN YASAĞI – YUNANİSTAN
2000’li yılların başında Yunanistan, kumar ile bilgisayar oyunları arasında bağlantı kurarak dikkat çekici bir yasağa imza attı. İnternet kafelerde oynanan bazı oyunların kumar gibi değerlendirilmesi nedeniyle açık alanlarda bilgisayar oyunu oynamak yasaklandı. Bu kapsamda internet kafelere baskınlar yapılmaya başlandı. Oyun oynamak bile suç sayılabilecek bir ortam doğdu.
3. GÜVERCİN BESLEME YASAĞI – VENEDİK
İtalya’nın Venedik şehri, tarihi yapılarıyla ünlü. Ancak bu güzellikleri korumak adına şehirde güvercin beslemek yasak. Kuşların dışkıları, tarihi yapılara ciddi zararlar verdiği için bu yasak uygulanıyor. Güvercinlere yem vermenin cezası 400-500 Euro arasında değişiyor. Ayrıca binaların çatılarında kuşların konmasını engelleyen sivri yapı elemanları da kullanılıyor.
4. KUMAR YASAĞI – MONACO
Monaco, dünyaca ünlü kumarhaneleriyle tanınıyor. Ancak burada yaşayan yerel halkın bu lüks eğlenceye katılması yasak! Evet, Monaco vatandaşları kumarhanelerde oyun oynayamıyor. Şehri ziyaret eden turistler için serbest olan bu eğlence, yerlilere kapalı. Kurala uymayanlara ciddi para cezaları kesiliyor.
5. TREN İSTASYONLARINDA ÖPÜŞME YASAĞI – FRANSA
Fransa, romantizmin ülkesi olarak bilinse de tren istasyonlarında öpüşmek yasak. Bu kural, özellikle istasyonlardaki yoğunluğu ve gecikmeleri önlemek adına getirilmiş. Her ne kadar sıkı uygulanmasa da yasa hâlâ yürürlükte ve dikkat çekici.
6. PARAYA BASMA YASAĞI – TAYLAND
Tayland’da banknotlara zarar vermek, üzerine yazı yazmak ya da basmak kesinlikle yasak. Bu yasak, hem ulusal değerlere hem de paralar üzerinde yer alan kralın görüntüsüne saygıdan kaynaklanıyor. Yasayı ihlal edenler ciddi para cezalarıyla ya da hapisle karşılaşabiliyor.
7. GECE SİFON ÇEKME YASAĞI – İSVİÇRE
İsviçre’nin bazı dağlık bölgelerinde, gece saatlerinde sifon çekmek yasaklanmış durumda. Bu kural, sessizliği korumak ve komşuları rahatsız etmemek amacıyla getirilmiş. İsviçreliler için bu normal bir durum olabilir, ancak turistler için oldukça sıra dışı bir deneyim olabilir.
8. AMPUL DEĞİŞTİRME YASAĞI – AVUSTRALYA
Avustralya’da, bir ampulü bile değiştirmek istiyorsanız lisanslı bir elektrikçi çağırmak zorundasınız. Elektrik işlerinin profesyoneller tarafından yapılması gerektiğine inanan Avustralya, bu şekilde yangın ve kazaları önlemeyi hedefliyor. Evde kendi ampulünüzü değiştirmenin bile cezası olabilir.
9. SARI MARGARİN YASAĞI – KANADA
Kanada’da sarı margarin görmek neredeyse imkânsız. 1870’lerden bu yana uygulanan yasa nedeniyle margarine sarı renk katılması yasak. Sebep ise, margarin ile tereyağın birbirine karışmasını ve tüketicinin yanıltılmasını önlemek. Yıllardır süregelen bu yasak, bugün hâlâ bazı bölgelerde geçerliliğini koruyor.
10. SOMURTMA YASAĞI – İTALYA (MİLANO)
İtalya’nın moda başkenti Milano’da, kamuya açık alanlarda somurtmak yasak! Evet, bu eski bir yasa ama hâlâ geçerli. İstisnai durumlar dışında örneğin cenazeye katılanlar veya hastane personeli herkesin güleryüzlü olması bekleniyor.
11. DAR KOT YASAĞI – KUZEY KORE
Kuzey Kore, 2021 yılında dar kot pantolon giymeyi yasakladı. Sebep ise bu kıyafetin “kapitalist yaşam tarzını” temsil etmesi. Ülkenin lideri Kim Jong-un, bu tür sembollerin toplumda yer bulmasına karşı olduğunu açıkladı ve dar kotları yasakladı. Ülkede bireysel stil tercihleri bile sıkı denetim altında.
Haber Kaynak: careerindia/tripmydream/turna/globalvizyon
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