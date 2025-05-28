DÜNYA ÇAPINDA YASAKLANMIŞ ŞAŞIRTICI ŞEYLER

1. SAKIZ YASAĞI – SİNGAPUR

Singapur, hijyen ve düzen konusunda oldukça katı kurallara sahip bir ülke. 1992 yılında getirilen sakız yasağı da bunun bir göstergesi. Toplu taşıma sisteminde yaşanan sorunlar özellikle tren kapılarındaki sensörlere yapıştırılan sakızlar nedeniyle hükümet bu ürünü tamamen yasakladı. Marketlerde sakız bulmak mümkün değil. Ancak yalnızca tıbbi amaçlı sakızlar, doktor reçetesiyle alınabiliyor. Yasağa uymayanlar yüksek para cezalarıyla ya da hapisle karşılaşabiliyor. Singapur’a giderken sakızınızı valize koymamakta fayda var!