Sakla Beni dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Sakla Beni dizisi gerçek hikayeden uyarlama mı?

Sakla Beni dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Sakla Beni dizisi gerçek hikayeden uyarlama mı?

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Sakla Beni dizisinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Star Tv ekranlarında yayın macerasına başlayacak olan dizinin kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Peki, Sakla Beni dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Sakla Beni dizisi gerçek hikayeden uyarlama mı? İşte detaylar...