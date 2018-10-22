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Yeni evli olduklarını ve tatil için Doğu Karadeniz'i tercih ettiklerini anlatan Kaynak, "Böylesine yüksek bir rakımda doğa harikası bir yerle karşılaştık. Eşimle balayımızda bize güzel bir hediye oldu. Burada evlenecek çiftlerin de özellikle fotoğraf çekimi için geldiklerini gördük. Bunun için de çok uygun bir doğal yapı var. Yaz döneminde gelmenin daha da güzel olacağını düşünüyorum." diye konuştu.