Çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Karagöl, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göle yansımasıyla ziyaretçilerine adeta kartpostallık görüntüler sunuyor
1
1|22
Sonbaharın kendini göstermeye başladığı Artvin'in Borçka ilçesindeki Karagöl'de renk şöleni yaşanıyor.
2
2|22
AA'nın haberine göre ilçe merkezine 27 kilometre mesafedeki Karagöl, yöredeki diğer bazı göller gibi heyelan sonucu küçük bir derenin önünün toprak kütlesi kapanması sonucu oluştu.
3
3|22
Çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Karagöl, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göle yansımasıyla ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor.
4
4|22
Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
5
5|22
Doğası ve sonbahardaki renk cümbüşüyle görenleri büyüleyen Karagöl, sıcak ve açık havayı fırsat bilen ziyaretçilerini sonbaharda da ağırlamaya başladı.
6
6|22
Artvin ve çevre illerden çok sayıda doğasever ve fotoğrafçı, Karagöl'ün sonbaharda sunduğu güzellikleri görmek ve fotoğraflamak için göle yoğun ilgi gösteriyor.
7
7|22
Eşi ile İstanbul'dan gelen Erdem Kaynak, yaptığı açıklamada, tavsiye üzerine geldikleri Karagöl'den büyük keyif aldıklarını söyledi.
8
8|22
Yeni evli olduklarını ve tatil için Doğu Karadeniz'i tercih ettiklerini anlatan Kaynak, "Böylesine yüksek bir rakımda doğa harikası bir yerle karşılaştık. Eşimle balayımızda bize güzel bir hediye oldu. Burada evlenecek çiftlerin de özellikle fotoğraf çekimi için geldiklerini gördük. Bunun için de çok uygun bir doğal yapı var. Yaz döneminde gelmenin daha da güzel olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
9
9|22
GELİN VE DAMAT ADAYLARININ İLK ADRESİ
Evlenecek çiftlerin her mevsim tercih ettiği Karagöl, sonbahardaki farklı ortamıyla da vazgeçilmezliğini sürdürüyor. Artvin ve çevresindeki illerden düğün fotoğrafı çektirmek için gelen çok sayıda gelin ve damat, göl çevresinde farklı açı ve manzaralarda fotoğraf çektiriyor.
10
10|22
Hayri Yamak, bir ay sonra evleneceği nişanlısı Şeyma Kahya ile düğün fotoğraflarını çektirmek için Karagöl'e geldiklerini belirtti.
11
11|22
Her rengin yer aldığı göldeki muhteşem manzaradan yararlanmak istediklerine dikkati çeken Yamak, "Karagöl'ün özellikle bugünlerde daha farklı bir güzelliği oluyor. Düğünümüz bir ay sonra olmasına rağmen bu eşsiz manzarayı kaybetmemek için erken davrandık." dedi.
12
12|22
Şeyma Kahya da kendileri gibi fotoğraf çektirmek için gelen gelin damat adayları olduğuna işaret ederek, "Sonbaharda renkler olağanüstü. O yüzden bugünü özellikle tercih ettik. Erken davrandık ama çok memnunuz." ifadelerini kullandı.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.