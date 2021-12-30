Kış aylarında vatandaşların bölgeyi daha çok hafta sonları tercih ettiğini anlatan Ocak, "Tesisimiz restoran ve konaklama imkanıyla buraya gelen ziyaretçilere hizmet veriyor. Karavan turizmi açısında da uygun bir yer. Gölün etrafı kampçılarımızın ihtiyaçlarını giderecekleri şekilde düzenlenmiştir. Işıklandırma, lavabolar, çeşmeler hepsi mevcut. Tüm doğa severleri ve kampçılarımızı bekliyoruz" diye konuştu.