5. KJERAGBOLTEN

Norveç’teki Lysefjord'da iki uçurum arasındaki yarıkta bulunan ve hareketsiz bir kayanın adı "Kjeragbolten"dir. Bu kayaya yürüyüş herhangi bir özel ekipman gerektirmese de iyi çizmeler giymenizde ve bol su götürmenizde fayda var. Ayrıca, Amerikalı metal grubu Dream Theatre bile kayanın resmini albüm kapağı olarak kullandı.